Pulizia dei canali e alberi rimossi tra Ligurno e Gaggiolo: il lavoro della Protezione Civile di Cantello
Gli interventi di manutenzione preventiva lungo il versante di via Lugano servono a garantire la sicurezza della pista ciclabile e del flusso d'acqua verso il Rio dei Gioghi prima dell'autunno
Proseguono lungo il territorio di Cantello le operazioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico da parte della Protezione Civile per garantire la sicurezza del suolo in vista delle piogge autunnali. Durante lo scorso fine settimana, la squadra di reperibilità è entrata in azione lungo il versante superiore di via Lugano, concentrando i propri sforzi nel tratto compreso tra le frazioni di Ligurno e Gaggiolo.
L’intervento lungo la pista ciclabile
L’operazione ha interessato in modo specifico un canale naturale di scarico delle acque meteoriche. Si tratta di un’asta idrica strategica che raccoglie e incanala grandi volumi d’acqua che scorrono parallelamente alla pista ciclabile, fino a riversarsi nel Rio dei Gioghi, a poca distanza dal confine con il territorio comunale di Rodero.
Rimozione degli alberi e uso del verricello
Gli operatori hanno condotto interventi mirati per ripristinare il corretto deflusso idrico. In particolare, si è proceduto con l’abbattimento e il depezzamento di diverse piante schiantate o pericolanti che bloccavano il corso del canale. Data la spiccata pendenza del versante, i tronchi di mole maggiore sono stati recuperati a monte grazie all’ausilio di un verricello forestale in dotazione alla squadra.
Il piano in vista dell’autunno
Il cantiere di manutenzione preventiva non si ferma qui e andrà avanti in modo costante nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo dell’amministrazione è completare l’intera pulizia del tratto prima dell’arrivo della stagione autunnale, riducendo al minimo la possibilità di esondazioni e ostruzioni di fronte a eventuali eventi meteorologici di forte intensità.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
Felice su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Fabrizio Tamborini su Ferito con un machete sul lungolago: agguato nella notte a Laveno Mombello
Felice su "Ciak si gira!", alla scuola Mazzini di Varese le riprese del nuovo film di Emanuele Mattana
lenny54 su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
principe.rosso su Il sindaco di Besnate in Ucraina: «A Odessa problemi ordinari in una situazione straordinaria»
Felice su Ospedale di Comunità di Somma Lombardo ai privati, Astuti (Pd): "Decisione calata dall’alto, ulteriore colpo alla sanità pubblica"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.