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Pulizia dei canali e alberi rimossi tra Ligurno e Gaggiolo: il lavoro della Protezione Civile di Cantello

Gli interventi di manutenzione preventiva lungo il versante di via Lugano servono a garantire la sicurezza della pista ciclabile e del flusso d'acqua verso il Rio dei Gioghi prima dell'autunno

protezione civile cantello

Proseguono lungo il territorio di Cantello le operazioni di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico da parte della Protezione Civile per garantire la sicurezza del suolo in vista delle piogge autunnali. Durante lo scorso fine settimana, la squadra di reperibilità è entrata in azione lungo il versante superiore di via Lugano, concentrando i propri sforzi nel tratto compreso tra le frazioni di Ligurno e Gaggiolo.

L’intervento lungo la pista ciclabile

L’operazione ha interessato in modo specifico un canale naturale di scarico delle acque meteoriche. Si tratta di un’asta idrica strategica che raccoglie e incanala grandi volumi d’acqua che scorrono parallelamente alla pista ciclabile, fino a riversarsi nel Rio dei Gioghi, a poca distanza dal confine con il territorio comunale di Rodero.

Rimozione degli alberi e uso del verricello

Gli operatori hanno condotto interventi mirati per ripristinare il corretto deflusso idrico. In particolare, si è proceduto con l’abbattimento e il depezzamento di diverse piante schiantate o pericolanti che bloccavano il corso del canale. Data la spiccata pendenza del versante, i tronchi di mole maggiore sono stati recuperati a monte grazie all’ausilio di un verricello forestale in dotazione alla squadra.

Il piano in vista dell’autunno

Il cantiere di manutenzione preventiva non si ferma qui e andrà avanti in modo costante nel corso delle prossime settimane. L’obiettivo dell’amministrazione è completare l’intera pulizia del tratto prima dell’arrivo della stagione autunnale, riducendo al minimo la possibilità di esondazioni e ostruzioni di fronte a eventuali eventi meteorologici di forte intensità.

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Pubblicato il 31 Agosto 2026
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