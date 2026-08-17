Quasi 500 posti nei corsi per le professioni sanitarie dell’Insubria: domande entro il 27 agosto

C’è tempo fino alle 12 di giovedì 27 agosto 2026 per iscriversi alla prova di ammissione ai corsi di laurea triennali delle Professioni sanitarie dell’Università dell’Insubria per l’anno accademico 2026/2027. Il test si svolgerà mercoledì 16 settembre, con convocazione dei candidati dalle 9.30 e inizio della prova alle 11.

La domanda deve essere presentata online attraverso il sito dell’Università dell’Insubria ed entro la stessa scadenza deve essere versato anche il contributo di partecipazione di 60 euro.

Come presentare la domanda per il test

È possibile indicare fino a tre corsi in ordine di preferenza. Per Infermieristica la scelta è legata anche alla sede: Varese, Como e Busto Arsizio sono considerate tre opzioni distinte e il candidato può quindi inserire più sedi di Infermieristica tra le proprie preferenze. L’ordine scelto è vincolante e non può più essere modificato dopo le 12 del 27 agosto.

Il test il 16 settembre

L’elenco dei candidati ammessi alla prova sarà pubblicato dall’Università a partire dal 3 settembre. Le indicazioni sulla sede del concorso e sulla distribuzione nelle aule saranno invece disponibili dal 27 agosto.

I candidati saranno convocati dalle 9.30 del 16 settembre, mentre la prova inizierà alle 11 e avrà una durata di 100 minuti.

Il test sarà uguale per tutti i corsi delle Professioni sanitarie e, secondo quanto indicato nel bando, sarà composto da 60 quesiti: 4 di competenze di lettura e conoscenze acquisite negli studi, 5 di ragionamento logico e problemi, 23 di biologia, 15 di chimica e 13 di fisica e matematica.

I posti indicati per i corsi dell’Insubria

Il bando dell’Università dell’Insubria riporta anche il numero di posti previsto per ciascun corso e sede che rimangono uguali a quelli dello scorso anno. Il documento precisa però che questi contingenti sono provvisori e che l’attribuzione definitiva dovrà avvenire con un successivo decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca. Non è quindi corretto, sulla base del solo bando allegato, definirli già come posti assegnati in via definitiva dal Ministero.

Per i cittadini italiani, dei Paesi dell’Unione europea e non UE residenti in Italia i posti indicati sono:

Infermieristica, Varese: 100 posti

Infermieristica, Como: 99 posti

Infermieristica, Busto Arsizio: 50 posti

Ostetricia, Varese: 20 posti

Fisioterapia, Varese: 39 posti

Educazione professionale, Varese: 60 posti

Igiene dentale, Varese: 23 posti

Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare, Varese: 15 posti

Tecniche di laboratorio biomedico, Varese: 20 posti

Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia, Varese: 29 posti

Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, Como: 24 posti

A questi si aggiungono i contingenti riservati ai cittadini di Paesi non UE residenti all’estero: un posto a Como per Infermieristica e un posto ciascuno per Ostetricia, Fisioterapia, Educazione professionale, Igiene dentale, Tecniche di fisiopatologia cardiocircolatoria, Tecniche di laboratorio biomedico, Tecniche di radiologia medica e Tecniche della prevenzione.

Considerando anche questa quota, il bando prevede quindi complessivamente 488 posti, dei quali 479 destinati al contingente di cittadini italiani, UE e non UE residenti in Italia e 9 riservati ai candidati non UE residenti all’estero.

Graduatorie dal 23 settembre

Le graduatorie saranno pubblicate il 23 settembre 2026 sul sito dell’Ateneo. I candidati ammessi dovranno presentare domanda di immatricolazione dal 23 settembre ed entro le 12 del 30 settembre.

In caso di posti rimasti liberi sono previsti successivi scorrimenti. Per chi non sarà inizialmente ammesso sarà inoltre necessario confermare il proprio interesse attraverso la procedura di ripescaggio tra il 5 e il 9 ottobre.