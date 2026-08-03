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Quattro martedì, quattro temi: a Materia arrivano gli Aperi-date

Politica, relazioni, ambiente e viaggi saranno i protagonisti di quattro appuntamenti pensati per chi ha voglia di confrontarsi in modo informale. Ogni 15 minuti si cambia tavolo, così le conversazioni si arricchiscono di nuovi punti di vista

Materia Varesenews

Ad agosto a Materia c’è un motivo in più per uscire di casa il martedì sera. L’hub culturale di Castronno propone ai soci di Anche Io Aps (puoi prescriverti CLICCANDO QUI) gli Aperi-date a tema: quattro aperitivi, quattro argomenti diversi e un modo originale per fare conversazione.

Niente conferenze, niente dibattiti infiniti. Si prende da bere, ci si siede a un tavolo e si parte da una domanda. Dopo quindici minuti si cambia posto, si incontrano persone diverse e la conversazione ricomincia. Ogni tavolo propone spunti e suggestioni per rompere il ghiaccio e lasciare che siano le idee, le esperienze e la curiosità a fare il resto.

Si comincia martedì 4 agosto parlando di politica, per poi affrontare relazioni l’11 agosto, ambiente il 18 agosto e viaggi il 25 agosto. Quattro serate diverse, unite dalla stessa voglia di stare insieme e confrontarsi in un clima informale.

PRENOTA QUI IL TUO APERI-DATE

Materia spazio libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.

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di agosto  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
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Pubblicato il 03 Agosto 2026
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