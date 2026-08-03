Quattro martedì, quattro temi: a Materia arrivano gli Aperi-date

Ad agosto a Materia c’è un motivo in più per uscire di casa il martedì sera. L’hub culturale di Castronno propone ai soci di Anche Io Aps (puoi prescriverti CLICCANDO QUI) gli Aperi-date a tema: quattro aperitivi, quattro argomenti diversi e un modo originale per fare conversazione.

Niente conferenze, niente dibattiti infiniti. Si prende da bere, ci si siede a un tavolo e si parte da una domanda. Dopo quindici minuti si cambia posto, si incontrano persone diverse e la conversazione ricomincia. Ogni tavolo propone spunti e suggestioni per rompere il ghiaccio e lasciare che siano le idee, le esperienze e la curiosità a fare il resto.

Si comincia martedì 4 agosto parlando di politica, per poi affrontare relazioni l’11 agosto, ambiente il 18 agosto e viaggi il 25 agosto. Quattro serate diverse, unite dalla stessa voglia di stare insieme e confrontarsi in un clima informale.

Materia spazio libero si trova in via Confalonieri 5 Sant’Alessandro Castronno.