Quindici scuole ancora senza guida: convocati i neo dirigenti

A poche settimane dall’avvio del nuovo anno scolastico, l’Ufficio scolastico regionale ha reso note le sedi ancora libere che i dirigenti di nuova assunzione potranno scegliere. In provincia di Varese sono 15 le istituzioni scolastiche indicate come “sede libera”, tra cui l’Istituto comprensivo di Caravate, dove però la posizione del dirigente è indicata come “DS in PPS fino al 31 agosto 2030”.

I neo dirigenti potranno presentare domanda fino alle 23.50 di lunedì 17 agosto.

Le scuole ancora disponibili

Secondo l’elenco regionale, a Busto Arsizio è libera la dirigenza dell’Istituto comprensivo De Amicis, lasciato da Leonardo Pirrello dopo il trasferimento in Sicilia.

A Cassano Magnago figura il comprensivo Dante Alighieri, che era diretto da Raffaella Ferrari, trasferita in Liguria.

Particolarmente significativa la situazione di Gallarate, dove risultano disponibili due grandi istituti superiori, entrambi inseriti nella fascia di complessità A: l’Isis Andrea Ponti, lasciato da Massimo Angeloni con il trasferimento nel Lazio, e l’Istituto superiore Giovanni Falcone, dopo la partenza, sempre verso il Lazio, della dirigente Katia Fiocchetta.

Ai due istituti superiori si aggiunge anche l’Itell Gadda Rosselli dove sarebbe dovuto rientrare il dirigente titolare che invece ha prorogato il suo incarico in distacco fino alla fine del prossimo anno scolastico, agosto 2027.

Restano poi nell’elenco tre delle quattro scuole che già a luglio erano in attesa di una soluzione: l’Istituto comprensivo Don Cagnola di Gazzada Schianno, il Salvo D’Acquisto di Lonate Ceppino e l’Istituto comprensivo di Mesenzana “D. Zuretti”. Tutte e tre sono indicate come sedi libere.

A Saronno è disponibile l’Istituto comprensivo Aldo Moro, lasciato da Lucia Portaro, trasferita in Sicilia.

Tre sedi libere nella città di Varese

Sono tre, invece, le istituzioni che compaiono nell’elenco nel capoluogo: il comprensivo Varese 3 Vidoletti, il Cpia 2 di Varese e il Liceo artistico Angelo Frattini. Due disponibilitàsono direttamente collegate ai trasferimenti annunciati a luglio: Valeria Borriello, dirigente del Cpia 2, ha ottenuto il trasferimento in Sardegna, mentre Anna Maria Bruno, alla guida del Frattini, si è trasferita in Sicilia.

Rimane anche da chiarire chi guiderà il liceo classico Cairoli: dal primo settembre, l’attuale preside Elisabetta Rossi andrà in pensione. In realtà, il posto non è libero perché il dirigente titolare è in aspettativa fino al 31 dicembre prossimo per un incarico all’Ufficio scolastico regionale. Il classico varesino sarà probabilmente affidato in reggenza fino a fine 2026.

Nell’elenco compare inoltre l’Istituto comprensivo Silvio Pellico di Vedano Olona, lasciato da Mariarita Avveduto, anch’essa trasferita in Sicilia, e l’Istituto comprensivo di Vergiate.

Le nomine di luglio hanno invece coperto altre sedi

Il quadro va letto insieme agli incarichi definiti il mese scorso. A Tradate erano state assegnate tre dirigenze: Silvia Sommaruga al Don Milani, Nicoletta Guzzetti al Montale e Rita Contarino al comprensivo Galileo Galilei.

A Varese Antonio Zito ha ottenuto la guida dell’Itet Daverio-Casula-Nervi; Patrizia Isabella è destinata al Facchinetti di Castellanza e Carla Galletta al Galileo Galilei di Busto Arsizio.