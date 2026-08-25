Raccolta differenziata a Uboldo, sabato 29 agosto la consegna dei nuovi contenitori
Il servizio sarà disponibile dalle 9 alle 11 negli uffici del municipio di piazza San Giovanni Bosco ed è rivolto alle nuove utenze e a chi deve sostituire i propri bidoni
Sabato 29 agosto a Uboldo sarà aperto lo sportello comunale dedicato alla consegna e alla sostituzione dei contenitori per la raccolta differenziata. Il servizio sarà disponibile dalle 9 alle 11 negli uffici del municipio di piazza San Giovanni Bosco 10.
Lo sportello è dedicato in particolare alle nuove utenze che devono ritirare i contenitori necessari per effettuare correttamente la raccolta differenziata.
Potranno rivolgersi agli uffici anche i cittadini che hanno bisogno di sostituire i bidoni già in uso. In questo caso è prevista la corresponsione del contributo stabilito dal Comune.
Quella di sabato 29 agosto è l’ultima apertura prevista nel calendario ridotto adottato durante il mese estivo.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Ecologia del Comune di Uboldo al numero 02 96992202 oppure scrivere all’indirizzo ecologia@comune.uboldo.va.it.
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