Radio Materia è pronta a ripartire. Martedì con la passione del teatro, i ragazzi Erasmus di Casorate e il ritorno della Biblioteca
Dalle 16,30 di martedì riprende la normale programmazione della nostra web radio con Soci All Time, Chi l'avrebbe mai detto e La biblioteca di Materia
Radio Materia riprende la sua normale programmazione con tre appuntamenti nel pomeriggio di martedì. Alle 16,30 con Soci All Time, alle 18 con Chi l’avrebbe mai detto e alle 18,45 con la Biblioteca di Materia.
16,30 Soci All Time con Gruppo teatrale Kairos
Avremo in studio Maria Luisa Desiderio che ci racconterà dell’esperienza di questo gruppo teatrale che anima il teatro parrocchiale di Cairate e non solo. Insieme a lei esploreremo il mondo del teatro amatoriale, fatto per passione e con passione.
18,00 Chi l’avrebbe mai detto con i ragazzi di Erasmus+
Stefania Passerini, responsabile dell’Informagiovani per il Comune di Casorate Sempione, verrà in radio insieme a due ragazzi che hanno partecipato al programma Erasmus+ promosso dall’amministrazione comunale.
18,45 La biblioteca di Materia – il ritorno
Il bibliotecario di Materia Ferdinando Giaquinto torna con una nuova puntata e inizia la seconda stagione della trasmissione che racconta i percorsi letterari all’interno della biblioteca dello spazio libero di Varesenews. E ci sarà una novità.
Tutta Varese ne parla – Ogni giorno dalle 10 alle 11 un’ora di informazione dal territorio con Antonio Franzi e la sua trasmissione, direttamente da Radio Missione Francescana
Ascolta Radio Materia e se hai una storia da raccontare o un’associazione da promuovere scrivi a radiomateriavn@gmail.com oppure al numero whatsapp 3534848857.
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