Rapina a mano armata in tabaccheria: due arresti ad Arona dopo una fuga lampo
Un 27enne e una 20enne sono stati bloccati dai Carabinieri a pochi minuti dal colpo. Sequestrate una pistola giocattolo priva di tappo rosso e sostanze stupefacenti
Un bottino di circa 1.500 euro e la fuga durata soltanto una manciata di minuti. Nel pomeriggio del 17 agosto, un’operazione condotta dai Carabinieri ad Arona ha portato all’arresto in flagranza di due giovani italiani, un uomo di 27 anni e una donna di 20, con l’accusa di rapina aggravata in concorso.
Il colpo è stato messo a segno all’interno della tabaccheria-birreria “Bir Bacco”, nel centro della cittadina. Mentre il ventisettenne è rimasto all’esterno con funzioni di palo, la ragazza ha fatto ingresso nel locale con il volto coperto e impugnando una pistola. Sotto la minaccia dell’arma, la giovane si è fatta consegnare dal titolare l’incasso della giornata e 8 pacchetti di sigarette, prima di darsi alla fuga a piedi insieme al complice.
La segnalazione al 112 ha fatto scattare tempestivamente il piano di controllo del territorio. I militari dell’Aliquota Radiomobile, coordinati con l’Aliquota Operativa e la Stazione locale dei Carabinieri, hanno cinturato il centro cittadino rintracciando la coppia a breve distanza dal luogo del fatto.
Durante gli accertamenti e le perquisizioni personali, i Carabinieri hanno appurato che la pistola impiegata per la rapina era un modello giocattolo privo del tappo rosso di sicurezza. Addosso ai due fermati sono stati inoltre rinvenuti 1,30 grammi di cocaina e 2,20 grammi di eroina, posti contestualmente sotto sequestro.
Una parte della refurtiva è stata recuperata e restituita al proprietario dell’esercizio commerciale. Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, entrambi gli arrestati sono stati trasferiti in carcere: l’uomo è stato condotto presso la Casa Circondariale di Verbania, mentre la donna è stata associata alla struttura detentiva di Vercelli.
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