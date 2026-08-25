Regione Lombardia lancia il bando Pro Loco: 300mila euro per valorizzare le comunità locali
Regione Lombardia lancia il bando Pro Loco: 300mila euro per valorizzare le comunità locali
Regione Lombardia ha approvato una nuova misura finanziaria dedicata alle associazioni Pro Loco e alle loro Unioni iscritte all’Albo regionale. Lo stanziamento complessivo è di 300.000 euro e punta a sostenere il lavoro di promozione turistica, culturale e sociale svolto sul territorio lombardo.
Il provvedimento prevede l’erogazione di un contributo una tantum a fondo perduto, senza obbligo di rendicontazione. La somma verrà ripartita equamente tra tutti i soggetti ammessi, fino a un massimo di 3.000 euro per ciascun beneficiario.
I requisiti e i tempi per fare domanda
La misura è destinata esclusivamente alle associazioni e alle Unioni di Pro Loco che risulteranno regolarmente iscritte all’Albo regionale alla data di apertura dell’avviso.
Le richieste dovranno essere inviate solo in via telematica tramite il portale regionale Bandi e Servizi. Lo sportello per la presentazione delle domande aprirà ufficialmente martedì 1° settembre 2026 alle ore 15.00 e chiuderà mercoledì 30 settembre 2026, sempre alle ore 15.00.
Il ruolo dei volontari nella promozione locale
A sottolineare il valore dell’iniziativa è l’assessore regionale al Turismo, Moda e Marketing Territoriale, Debora Massari: «Le Pro Loco arrivano dove spesso la promozione tradizionale non riesce ad arrivare: conoscono i luoghi, le loro storie e soprattutto le persone che li tengono vivi. Con questo contributo vogliamo dare un aiuto concreto a chi lavora tutto l’anno, spesso su base volontaria, per creare occasioni di visita e far conoscere anche la Lombardia meno nota».
«Investire nelle Pro Loco – ha aggiunto l’assessore – significa investire nella capacità dei territori di fare rete, promuovere eventi, valorizzare tradizioni, prodotti tipici e patrimonio culturale. È una scelta che rafforza l’attrattività turistica della Lombardia e sostiene il lavoro di centinaia di volontari».
Tutti i dettagli operativi e la modulistica necessaria sono consultabili sulla piattaforma Bandi e Servizi e sui canali ufficiali di Regione Lombardia.
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