Reti RSA e ceto medio, Rinaldi (PSI): “I costi insostenibili sono una bomba sociale”

Il costo per l’inserimento degli anziani non autosufficienti nelle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) sta diventando una criticità per le famiglie del territorio. A sollevare il tema è Orlando Rinaldi, segretario provinciale del Partito Socialista Italiano di Varese, che definisce la situazione una vera e propria crisi economica per il ceto medio della provincia.

Secondo quanto evidenziato dal rappresentante del PSI, le rette mensili delle strutture del territorio oscillano tra i 2.000 e i 3.500 euro. Somme che risultano difficilmente sostenibili per le fasce di popolazione con redditi e pensioni medie, spesso escluse dall’accesso ai sussidi comunali ma sprovviste delle risorse necessarie a coprire l’intera spesa.

Le cause dei rincari e la quota sanitaria regionale

Alla base dell’aumento delle tariffe, spiega Rinaldi, vi sono i maggiori costi di gestione sostenuti dalle strutture per l’inflazione, i rincari energetici e le spese di gestione del personale. A questo si aggiunge la questione del sottofinanziamento della quota sanitaria, ovvero la percentuale di spesa che per legge dovrebbe essere a carico del sistema sanitario regionale.

In una provincia caratterizzata dall’invecchiamento progressivo della popolazione e dall’aumento dei casi di malattie croniche e non autosufficienza, le strutture residenziali rappresentano un tassello sempre più centrale nella rete dei servizi sanitari e assistenziali del territorio.

Le proposte per la revisione dei criteri

Per affrontare la problematica, il PSI propone una serie di interventi mirati a riequilibrare il sistema di accesso e sostegno:

Incremento dei budget regionali: un aumento delle risorse dedicate alla copertura delle quote sanitarie per scorrere le liste d’attesa dei posti letto convenzionati.

Revisione della compartecipazione ai costi: l’introduzione di criteri di calcolo della retta legati al reddito effettivo e non al patrimonio della famiglia, a tutela delle fasce medie.

Rafforzamento della sanità territoriale: un piano straordinario per il welfare che gestisca la non autosufficienza come una responsabilità collettiva.