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Revocato il divieto di balneazione al Lido di Lavena Ponte Tresa

Dopo i campionamenti effettuati da ATS Insubria è stata firmata l'ordinanza che annulla il blocco precauzionale scattato lo scorso 13 agosto nel tratto compreso tra il campeggio e la località Bröa

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È stato revocato il divieto di balneazione a Lavena Ponte Tresa nel tratto di lago compreso tra il campeggio e la Bröa. L’amministrazione comunale ha firmato il provvedimento a seguito dei nuovi controlli che hanno confermato il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla legge. Il divieto era stato introdotto lo scorso 13 agosto dopo una segnalazione di ATS Insubria legata al superamento dei valori di Escherichia coli. I campionamenti effettuati il 17 agosto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria hanno evidenziato il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza.

Revocata l’ordinanza a Lavena Ponte Tresa

La revoca è arrivata tramite l’ordinanza numero 39 del 19 agosto 2026, firmata dal vicesindaco Valentina Boniotto. Con questo atto viene annullato il precedente provvedimento adottato in via precauzionale nella zona del Lido. I residenti e i turisti possono dunque tornare a fare il bagno in sicurezza nel tratto interessato, uno dei punti più frequentati della sponda italiana del lago Ceresio durante la stagione estiva.

La nota dell’amministrazione

Come dichiarato dal Vicesindaco, si conferma lo stato eccellente delle acque e di salute del Ceresio, riconducendo quanto accaduto a un fattore accidentale e contingente. L’esito delle analisi rassicura così la comunità locale e le attività turistiche della zona, riaprendo alla balneazione lo specchio d’acqua in piena settimana di metà agosto.

Dati sopra i limiti, divieto di balneazione al Lido di Lavena Ponte Tresa

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Pubblicato il 19 Agosto 2026

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