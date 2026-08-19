Revocato il divieto di balneazione al Lido di Lavena Ponte Tresa

È stato revocato il divieto di balneazione a Lavena Ponte Tresa nel tratto di lago compreso tra il campeggio e la Bröa. L’amministrazione comunale ha firmato il provvedimento a seguito dei nuovi controlli che hanno confermato il rientro dei parametri nei limiti previsti dalla legge. Il divieto era stato introdotto lo scorso 13 agosto dopo una segnalazione di ATS Insubria legata al superamento dei valori di Escherichia coli. I campionamenti effettuati il 17 agosto dal Dipartimento di Igiene e Prevenzione Sanitaria hanno evidenziato il pieno rispetto dei requisiti di sicurezza.

Revocata l’ordinanza a Lavena Ponte Tresa

La revoca è arrivata tramite l’ordinanza numero 39 del 19 agosto 2026, firmata dal vicesindaco Valentina Boniotto. Con questo atto viene annullato il precedente provvedimento adottato in via precauzionale nella zona del Lido. I residenti e i turisti possono dunque tornare a fare il bagno in sicurezza nel tratto interessato, uno dei punti più frequentati della sponda italiana del lago Ceresio durante la stagione estiva.

La nota dell’amministrazione