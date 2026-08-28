Riapre il mercato coperto di Campagna amica a Varese

La pausa estiva è finita e il mercato coperto di Campagna amica torna a riempirsi dei colori e dei sapori delle campagne. Dopo la riapertura di venerdì pomeriggio, sabato 29 agosto sarà il primo sabato della nuova stagione per la struttura di viale Valganna 128, che accoglierà i consumatori dalle 8.30 alle 13.30 per la tradizionale spesa direttamente dagli agricoltori.

Un ritorno che coincide con gli ultimi prodotti dell’estate e con i primi segnali della stagione che cambia sui banchi: ortaggi, frutta e piccoli frutti, accanto a formaggi vaccini e caprini, salumi, carni, miele e prodotti dell’alveare, pane e prodotti da forno, vini e altre specialità agricole. Una spesa che segue il calendario della campagna e permette al consumatore di incontrare direttamente chi coltiva, alleva e trasforma ciò che porta al mercato.

Inaugurato nell’aprile 2025, il mercato coperto di Campagna amica è diventato in poco più di un anno un punto di riferimento stabile per la vendita diretta agricola a Varese: uno spazio permanente dove le aziende possono incontrare i consumatori durante tutto l’anno, senza perdere quel rapporto personale che rappresenta uno degli elementi distintivi dei mercati contadini.

«Ripartiamo dopo la pausa estiva con la volontà di continuare un percorso che in questi mesi ha dato risposte molto positive – sottolinea Paolo Zanotti, presidente dell’Associazione AgriMercato di Varese –. Chi entra nel mercato non trova semplicemente dei prodotti sugli scaffali: trova gli agricoltori. Può chiedere dove e come è stato prodotto ciò che acquista, conoscere la stagionalità, farsi raccontare un formaggio, un miele, un ortaggio. È questo rapporto diretto che fa la differenza: qui la spesa ha il volto di chi produce. Confermata l’iniziativa Spesa Sospesa il primo venerdì di ogni mese e, inoltre, varie le novità in vista per settembre e l’autunno».

La struttura di viale Valganna è nata proprio per rafforzare la presenza della filiera corta nel capoluogo, portando sotto uno stesso tetto diverse espressioni dell’agricoltura varesina e dei territori vicini. Tra le produzioni identitarie non mancano quelle che raccontano in modo particolare la provincia, a partire dal Miele Varesino Dop e dalla Formaggella del Luinese Dop, accanto ai vini prodotti sulle colline varesine, alle produzioni zootecniche e casearie, agli ortaggi e alle numerose trasformazioni aziendali.

«Un mercato agricolo coperto significa dare continuità alla presenza delle nostre imprese e offrire ai cittadini un luogo riconoscibile dove trovare il vero prodotto agricolo – evidenzia Pietro Luca Colombo, presidente di Coldiretti Varese –. La vendita diretta consente di valorizzare il lavoro degli agricoltori e, contemporaneamente, permette al consumatore di conoscere l’origine di ciò che porta in tavola. In un momento in cui la trasparenza delle filiere è sempre più importante, poter parlare direttamente con il produttore è un valore aggiunto che nessuna etichetta può sostituire».

Il mercato coperto ha inoltre una funzione che va oltre la spesa. Fin dalla sua nascita è stato pensato come luogo di incontro, divulgazione ed educazione alimentare, capace di ospitare iniziative dedicate alla stagionalità, alla corretta alimentazione, alla lotta agli sprechi e alla conoscenza dell’agricoltura. Negli ultimi mesi la struttura ha accolto anche progetti con finalità sociali e iniziative volte a rafforzare il rapporto tra produzione agricola e comunità locale.

«Il mercato coperto deve essere sempre più una casa dell’agricoltura aperta alla città – conclude il direttore di Coldiretti Varese Luciano Salvadori –. Vendere direttamente è certamente importante, ma vogliamo che questi spazi servano anche a spiegare cosa c’è dietro un alimento: il lavoro, il territorio, le stagioni, le difficoltà e le competenze necessarie per produrlo. Avvicinare cittadini e agricoltori significa anche costruire consumatori più consapevoli e dare maggiore forza alle imprese che continuano a presidiare e mantenere vivo il territorio varesino».

Dopo l’apertura di oggi pomeriggio, dunque, domani dalle 8.30 alle 13.30 il mercato coperto di Campagna amica attende i varesini per il primo sabato dopo la pausa estiva. Le aperture proseguiranno poi secondo il calendario settimanale in viale Valganna 128, con gli appuntamenti del martedì e venerdì pomeriggio e del sabato mattina.