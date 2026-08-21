Riapre il “Sarisciùn”: a Cocquio Trevisago completato il restauro di via San Bernardo

Si sono conclusi i lavori di recupero e messa in sicurezza dell’ultimo tratto di via San Bernardo, lo storico collegamento pedonale tra le frazioni di Caldana e Cerro, conosciuto nella tradizione locale con il nome di “Sarisciùn”.

L’intervento ha permesso di riqualificare una delle arterie più antiche del territorio comunalmente riconosciuta come uno dei primi nuclei abitativi della Caldana alta, conservandone il selciato originale e l’integrazione con il paesaggio circostante.

I finanziamenti dell’opera

I lavori di ripristino si sono sviluppati in due fasi distinte per un costo totale di 245.500 euro:

Primo lotto (2021-2022): realizzato con un contributo ministeriale di 100.000 euro e un finanziamento di 50.000 euro da parte della Comunità Montana Valli del Verbano.

Secondo lotto (2026): completato grazie a un ulteriore stanziamento di 75.500 euro della Comunità Montana Valli del Verbano e a 20.000 euro erogati dal Parco Regionale Campo dei Fiori.

«Non abbiamo semplicemente sistemato una strada, ma restituito alla comunità un elemento del proprio patrimonio storico – spiega il sindaco Danilo Centrella –. Era nostro dovere preservarne le caratteristiche originarie senza trasformarla in un’opera moderna qualunque. La collaborazione tra il Comune, la Comunità Montana guidata da Simone Castoldi e l’ente Parco ha consentito di completare un recupero atteso».