Riapre l’ufficio postale di Solbiate Arno: diventa “Polis” e attiva i servizi anagrafici e passaporti

Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di via Aldo Moro a Solbiate Arno al termine dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento legati al progetto “Polis”. Con questo intervento salgono a 96 le sedi postali riqualificate in provincia di Varese nell’ambito dell’iniziativa promossa da Poste Italiane per i Comuni con meno di 15mila abitanti.

La struttura è stata rinnovata negli arredi, nei colori e nell’illuminazione a basso consumo energetico. Per migliorare l’accessibilità sono stati introdotti una corsia per ipovedenti e uno sportello ribassato per facilitare la richiesta dei servizi della Pubblica Amministrazione.

I servizi disponibili e gli orari

Oltre alle tradizionali operazioni postali e finanziarie, i cittadini possono richiedere direttamente a sportello:

Certificati e previdenza: rilascio di certificati anagrafici e documenti INPS come il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “OBIS M”.

Passaporti: inoltro della richiesta o del rinnovo del passaporto (con opzione di consegna a domicilio) senza la necessità di recarsi in Questura.

L’ufficio postale ha ripreso i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.