Riapre l’ufficio postale di Solbiate Arno: diventa “Polis” e attiva i servizi anagrafici e passaporti
Riaperta la sede di via Aldo Moro nell'ambito del progetto aziendale per i Comuni sotto i 15mila abitanti. Gli interventi hanno portato a 96 le sedi rinnovate in provincia di Varese. Tra le novità: sportello ribassato, percorso per ipovedenti e richiesta di certificati INPS e documenti d'espatrio
Ha riaperto al pubblico l’ufficio postale di via Aldo Moro a Solbiate Arno al termine dei lavori di ristrutturazione e ammodernamento legati al progetto “Polis”. Con questo intervento salgono a 96 le sedi postali riqualificate in provincia di Varese nell’ambito dell’iniziativa promossa da Poste Italiane per i Comuni con meno di 15mila abitanti.
La struttura è stata rinnovata negli arredi, nei colori e nell’illuminazione a basso consumo energetico. Per migliorare l’accessibilità sono stati introdotti una corsia per ipovedenti e uno sportello ribassato per facilitare la richiesta dei servizi della Pubblica Amministrazione.
I servizi disponibili e gli orari
Oltre alle tradizionali operazioni postali e finanziarie, i cittadini possono richiedere direttamente a sportello:
Certificati e previdenza: rilascio di certificati anagrafici e documenti INPS come il cedolino della pensione, la Certificazione Unica e il modello “OBIS M”.
Passaporti: inoltro della richiesta o del rinnovo del passaporto (con opzione di consegna a domicilio) senza la necessità di recarsi in Questura.
L’ufficio postale ha ripreso i consueti orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:20 alle 13:35 e il sabato dalle 8:20 alle 12:35.
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