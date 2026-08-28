Rimpatriati in Egitto 23 stranieri con un volo charter: c’è anche un uomo espulso da Varese
Concluso il 16° volo charter dell'anno coordinato con l'Agenzia Frontex: a bordo 23 cittadini egiziani espulsi, tra cui un uomo allontanato dalla Questura di Varese
Si è conclusa un’operazione congiunta di rimpatrio mediante volo charter verso Il Cairo, organizzata dall’Italia nell’ambito delle iniziative europee coordinate dall’Agenzia Frontex. A bordo dell’aereo viaggiavano 23 cittadini di nazionalità egiziana, tutti destinatari di provvedimenti di espulsione dal territorio nazionale e scortati da personale specializzato.
Gli stranieri allontanati presentavano pregiudizi di polizia e precedenti penali per reati contro la persona e il patrimonio. Nello specifico, 19 di loro erano trattenuti nei vari Centri di Permanenza per il Rimpatrio (CPR) della penisola — tra cui 13 a Milano-Corelli —, due sono stati espulsi dalla Questura di Milano, uno dalla Questura di Messina e uno dalla Questura di Varese. Tra i passeggeri figura anche il primo cittadino a cui è stata applicata la procedura accelerata in frontiera prevista dal nuovo Patto Migrazione e Asilo.
L’operazione è stata condotta grazie all’accordo di collaborazione in materia migratoria siglato con la Repubblica Araba d’Egitto, che stabilisce la possibilità di verificare le procedure d’identificazione direttamente sul territorio egiziano. Con questo volo salgono a 16 le operazioni a mezzo charter organizzate dall’Italia verso l’Egitto nel corso del 2026, per un totale di 381 persone rimpatriate, a fronte delle 18 operazioni (e 454 espulsioni) registrate nel 2025.
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