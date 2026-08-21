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“Riprendiamoci la politica”: sabato 29 agosto a Luino una giornata su equità fiscale e solidarietà

Il programma promosso da Rifondazione Comunista prevede la presentazione del libro "E mi sono sentita meno sola", un dibattito sulla legge d'iniziativa popolare per la tassazione dei grandi patrimoni e un momento di sostegno al popolo palestinese

Generico 17 Aug 2026

Una giornata dedicata al dibattito sociale, all’equità fiscale e alla cultura. Sabato 29 agosto la Biblioteca Comunale e il Parco civico di Luino ospiteranno l’evento “Riprendiamoci la politica”, promosso dalla Federazione di Varese di Rifondazione Comunista e dal Circolo Alto Verbano “Pasquale Cutri”.

L’iniziativa prenderà il via alle ore 16:00 nel parco della biblioteca (in piazza Risorgimento), dove verranno allestiti i gazebo di diverse associazioni e proseguirà la raccolta firme per la proposta di legge d’iniziativa popolare “1% Equo – Tax The Rich”. La proposta mira a introdurre un’imposta dell’1% sui patrimoni superiori ai 2 milioni di euro (con l’esclusione della prima casa) per destinarne il gettito al finanziamento di sanità pubblica, scuola, università, edilizia popolare, tutela ambientale e servizi per la disabilità. La campagna, che a fine luglio ha superato le 65.000 adesioni, punta alla presentazione formale in Senato prevista per il mese di novembre.

Il programma degli interventi

Ore 16:30: Nella sala della biblioteca civica si terrà l’incontro con l’insegnante, attivista e scrittrice Virginia Veludo (nota anche come Rossa perpendicolare), che presenterà il suo libro “E mi sono sentita meno sola” insieme a Dario Ballardini e Davide Di Giuseppe. Ore 18:00: Spazio all’approfondimento politico con il dibattito sulla campagna “1% Equo”. Interverranno Dario Ballardini (responsabile della campagna), la stessa Virginia Veludo e Antonio Cuomo, segretario provinciale del Partito della Rifondazione Comunista di Varese.

La cena al Circolo Cavallotti

La giornata si concluderà a partire dalle ore 20:00 con uno spostamento al Circolo “Felice Cavallotti” di via Bissolati 1, nella frazione di Creva. In questa sede si terrà una cena Pro-Palestina, pensata come momento di confronto e discussione insieme ai relatori della giornata sulla situazione del popolo palestinese. La quota di partecipazione è di 15 euro e comprende un piatto unico (risotto con contorno di carne), acqua e vino. Per partecipare alla cena è richiesta la prenotazione telefonica al numero 370.3075741 (referente Antonio). Si ricorda che la sottoscrizione per la proposta di legge d’iniziativa popolare rimane aperta anche online sul sito ufficiale della campagna (www.unpercentoequo.it).

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Pubblicato il 21 Agosto 2026
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