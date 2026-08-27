“Romeo e Giulietta Revolution”, a Varese il teatro come strumento contro la violenza di genere

Il teatro come strumento di educazione, prevenzione e riflessione sulla violenza di genere. È l’obiettivo di “Romeo e Giulietta Revolution”, il progetto promosso dall’associazione M.ART.E che rilegge in chiave contemporanea il capolavoro di William Shakespeare per affrontare gli stereotipi alla base della violenza e della discriminazione.

L’iniziativa si svolgerà il 2, 8, 9 e 10 settembre 2026, dalle 9.30 alle 13.30, al Teatro di Sant’Ambrogio di Varese, in via Lazzaro Papi 7. Le quattro giornate proporranno lo stesso programma e saranno rivolte in particolare a insegnanti ed educatori. La data del 2 settembre ha già raggiunto il numero massimo di partecipanti, mentre rimangono disponibili gli appuntamenti dell’8, 9 e 10 settembre.

La partecipazione è gratuita. Le iscrizioni resteranno aperte fino al 30 agosto attraverso l’apposito modulo online. Al termine del percorso sarà rilasciato un attestato di frequenza.

L’evento rientra nel progetto “Un luogo – una rete”, promosso dal Comune di Varese in collaborazione con la Rete Antiviolenza Interistituzionale (RIV) e cofinanziato dal Dipartimento per le Pari Opportunità.

«L’arte e il teatro sono uno strumento straordinario di prevenzione ed educazione – sottolinea l’assessora alle Pari Opportunità Rossella Dimaggio –. Attraverso la messa in scena è possibile decostruire gli stereotipi, particolarmente radicati nell’ambito della violenza e della discriminazione di genere, offrendo nuovi strumenti per arricchire le competenze di chi opera nel mondo dell’educazione».

Il programma delle giornate

Ogni appuntamento si aprirà alle 9.30 con la rappresentazione di “Romeo e Giulietta Revolution”, in programma fino alle 11.30. Dopo una pausa, dalle 12 alle 13.30 si terrà un momento di formazione e confronto con Caterina Carella e Alice Piatti, esperte di Jonas Varese, e con la regista Lia Locatelli. L’obiettivo è accompagnare i partecipanti in una riflessione sui modelli culturali e relazionali che possono alimentare discriminazioni e violenza, offrendo a chi lavora nel mondo della scuola e dell’educazione nuovi strumenti da utilizzare nella propria attività.

Una rilettura “fluo-poetica” di Shakespeare

Scritto e diretto da Lia Locatelli, lo spettacolo nasce da un’urgenza creativa maturata durante il lockdown e celebra la capacità dell’arte di dare forma alle emozioni universali. La messinscena fonde prosa e musical, conservando il testo shakespeariano ma rileggendolo attraverso una sensibilità contemporanea. Musiche originali, canzoni eseguite dal vivo e coreografie ispirate al voguing contribuiscono a creare uno spettacolo definito “fluo-poetico”, dal forte impatto visivo e sonoro.

Amore, conflitto, emozioni e relazioni attraversano il tempo e trovano nuovi riflessi nella cronaca, nei social network e nella società contemporanea. La tragedia di Romeo e Giulietta diventa così il punto di partenza per interrogarsi sulle dinamiche affettive, sui pregiudizi e sugli stereotipi ancora presenti nella vita quotidiana. Il progetto si ispira inoltre al concetto di “arte della fame”, espressione coniata dallo scrittore statunitense Paul Auster, per raccontare la necessità profonda di fare teatro e dare nuova voce a un classico: senza tradirne l’essenza, ma trasformandolo in uno strumento di dialogo e consapevolezza.