Rovellasca, lavori in corso: attenzione alla viabilità in via Como e via XX Settembre

Il Comune di Rovellasca segnala due interventi che nelle prossime settimane interesseranno la viabilità cittadina, con conseguenti divieti di sosta e modifiche alla circolazione.

Lavori per l’abbattimento delle barriere architettoniche in via Como

Dal 1° all’11 settembre 2026, dalle 7.30 alle 18.30, in via Como n. 49 saranno in corso interventi per l’abbattimento delle barriere architettoniche. Nella zona scatterà il divieto di sosta con rimozione forzata e sarà previsto un restringimento della carreggiata, regolato dalla presenza di movieri. Il Comune invita i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica posizionata sul posto.

Carotaggi e indagini ambientali in via XX Settembre

Il 2 settembre 2026, dalle 8 alle 18, in via XX Settembre, nei pressi del civico 33, saranno effettuati carotaggi e indagini ambientali. Per tutta la durata dei lavori sarà attivo il divieto di sosta con rimozione forzata nella zona interessata.