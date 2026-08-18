Sacro Monte di Varese: doppio appuntamento con aperitivo al Colonne e visita alla Casa Museo Pogliaghi

Per il grande successo dell’iniziativa sono stati raddoppiati i posti messi a disposizione per i venerdì sera di agosto con aperitivo allo storico ristorante Colonne e una visita guidata riservata a cura di Archeologistics alla Casa Museo Lodovico Pogliaghi

Venerdì 21 agosto 2026 per la “I venerdì del Pogliaghi” appuntamento per un raffinato aperitivo al ristorante Colonne e a seguire una breve passeggiata nel borgo per raggiungere l’eclettica Casa Museo Pogliaghi.

Gli appuntamenti, organizzati da Archeologistics, si ripetono per tutti i venerdì di agosto, con doppio appuntamento alle ore 18.00 e alle 18.30 presso Piazzale Pogliaghi: da lì si scenderà verso il ristorante Colonne, da poco riaperto con la nuova gestione di Riccardo Santinon, già alla guida dello storico ristorante Al Borducan. Un aperitivo nella storia e nelle storie: l’aperitivo al Colonne permetterà di entrare nel passato novecentesco del borgo di Santa Maria del Monte, caratterizzato da figure che lo hanno vissuto e cambiato, come proprio Lodovico Pogliaghi.

La visita alla Casa Museo completerà questo viaggio, dando la possibilità di viaggiare anche per tutto il mondo: la collezione di Pogliaghi, infatti, raccoglie oggetti provenienti da ogni epoca, reperti archeologici di ogni forma che raccontano diverse culture e popolazioni. Ad arricchire la visita, le opere dello stesso Pogliaghi, grande artista milanese che si trasferì al Sacro Monte dopo aver lavorato al restauro delle Cappelle del Viale. Sarcofagi, vasi cinesi, marionette indonesiane, statue del Giambologna e di Bernini: tantissime sono le opere che potrete ammirare insieme alla guida di Archeologistics, impresa sociale impegnata nella promozione del patrimonio culturale varesotto e che gestisce la Casa Museo per conto della Veneranda Biblioteca Ambrosiana.

Insomma, tutti venerdì di agosto al Sacro Monte di Varese vi aspetta una combinazione che unisce la tradizione enogastronomica, che si incontrerà al Colonne, e la tradizione storico-artistica, conservata e raccontata dalle opere create e collezionate da Lodovico Pogliaghi. Per il grande successo dell’iniziativa sono stati raddoppiati i posti per gli ultimi due appuntamenti.

Programma

Ritrovo con la guida in Piazzale Pogliaghi (parcheggi disponibili) alle 18.00 e 18.30

aperitivo presso il ristorante Colonne

dalle ore 19.00 e 19:30 visita guidata riservata alla Casa Museo Pogliaghi

conclusione entro le 20.30 o 21:00 nel fresco giardino, a seconda del turno scelto

I prossimi appuntamenti

Venerdì di agosto: 21, 28 agosto 2026 alle ore 18.00 e 18.30 (termine entro le ore 20.30, 21.00)

Prezzo

Biglietto di ingresso e visita guidata: € 12 (da acquistare online)

Aperitivo al Colonne: €13 cad. (da versare in loco)

Prenotazione obbligatoria a questo link