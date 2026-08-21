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Saltrio piange Daria Masciadri, pilastro della Protezione Civile e del volontariato locale

Sempre attiva nel volontariato, faceva parte anche del Gruppo Alpini e dell'Ars. Iscritta fin dalle origini alla squadra di Protezione Civile Saltrio-Clivio, in passato aveva prestato servizio anche nell'antincendio della Comunità Montana. Sabato 22 agosto i funerali.

Generico 17 Aug 2026

La comunità di Saltrio si stringe nel cordoglio per la scomparsa di Daria Masciadri, venuta a mancare all’età di 76 anni. Figura centrale e punto di riferimento per il volontariato del territorio, si è spenta nella giornata di mercoledì 20 agosto.

Molto conosciuta per il suo costante impegno sociale, Masciadri ha fatto parte fin dagli esordi del gruppo di Protezione Civile Saltrio-Clivio, oltre ad aver militato in gioventù nella squadra antincendio della Comunità Montana. Il suo contributo ha attraversato diverse realtà del paese.

Profondo anche il cordoglio espresso dal Gruppo Alpini e dagli Amici degli Alpini, che in una nota ne hanno ricordato il supporto e la disponibilità dimostrati in tanti anni di collaborazione al servizio del paese.

I funerali si terranno sabato 22 agosto, alle ore 10:00, nella chiesa parrocchiale di Saltrio.

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Pubblicato il 21 Agosto 2026
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