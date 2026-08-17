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Salvare il pianeta, ma a cosa siamo disposti a rinunciare?

Il nuovo Aperi-date di Materia, in programma martedì 18 agosto alle 19.30, porta l’ambiente al tavolo dell’aperitivo, tra abitudini, responsabilità e scelte quotidiane. Come partecipare

generica

Cambiare macchina, comprare meno vestiti, scegliere prodotti usati, lasciare più spesso l’auto a casa. Oppure mangiare in modo diverso, evitare gli sprechi, partecipare a un’iniziativa per il proprio territorio.

Quando si parla di ambiente, le cose che “si dovrebbero fare” sembrano ormai abbastanza note. Molto più interessante è capire quali siamo davvero disposti a fare.

Sarà questo il punto di partenza del prossimo Aperi-date di Materia, il format che mette attorno allo stesso tavolo persone diverse per età, esperienze e punti di vista, davanti a un aperitivo e a una serie di domande pensate per far partire la conversazione.

Dopo l’appuntamento dedicato alle relazioni, questa volta – martedì 18 agosto alle 19.30 – al centro del confronto ci sarà l’ambiente, ma affrontato soprattutto attraverso le scelte, i dubbi e le contraddizioni della vita di tutti i giorni.

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Pubblicato il 17 Agosto 2026
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