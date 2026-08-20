Sangiano ospite la delegazione del Paraguay in occasione del Festival del Folklore

La cultura come strumento di incontro, conoscenza e costruzione di relazioni tra popoli. È questo lo spirito con cui il Comune di Sangiano partecipa alla 38ª edizione del Festival Internazionale del Folklore “Mosaico”, promosso dal gruppo folkloristico “I Tencitt” di Cunardo e inserito tra le iniziative organizzate dalla Provincia di Varese in occasione del suo centenario, in programma dal 25 al 30 agosto 2026. (foto sopra di repertorio)

Sangiano avrà un ruolo particolarmente significativo all’interno della manifestazione, mettendo a disposizione non soltanto i propri spazi, ma soprattutto la propria capacità di accoglienza e la volontà di trasformare il territorio in un luogo concreto di incontro tra culture, tradizioni e comunità.

Il Comune ospiterà infatti l’intera delegazione del Paraguay, República Saraki – Compañia de Danzas, composta da 25 persone. Gli artisti e i componenti della delegazione saranno accolti presso il Campo Sportivo, nelle tensostrutture allestite dalla Colonna Mobile di Protezione Civile Provinciale, in collaborazione con la Protezione Civile comunale. I pasti saranno consumati presso i locali di Villa Fantoni, con un’importante rete di collaborazione costruita grazie alla disponibilità di commercianti, associazioni e realtà del territorio.

Un’accoglienza resa possibile anche grazie a Pasticceria del Duca, Polleria Contini e Casa Bernardi, oltre alla Pro Loco di Sangiano, che contribuiranno alla gestione delle colazioni e dei pasti degli ospiti. A loro si aggiunge il Fiorista “Peri”, che ha voluto partecipare all’accoglienza della delegazione offrendo ai nostri ospiti un piccolo cadeau, un gesto semplice ma particolarmente significativo, che testimonia ancora una volta la sensibilità e la generosità delle attività commerciali del territorio.

Si tratta di una rete di collaborazione che va ben oltre il semplice sostegno organizzativo: commercianti, associazioni, volontari, Protezione Civile e amministratori stanno infatti contribuendo concretamente a far sentire gli ospiti del Festival parte della comunità di Sangiano, dimostrando come l’accoglienza sia innanzitutto un valore umano e comunitario.

Il valore dell’iniziativa, tuttavia, va ben oltre la semplice organizzazione di una manifestazione folkloristica. Il confronto tra popoli e tradizioni rappresenta infatti un vero e proprio valore politico e culturale: significa riconoscere nella diversità non una distanza, ma una possibilità di conoscenza reciproca. In particolare, l’incontro tra culture di matrice latina, come quella italiana e quella paraguayana, permette di riscoprire radici, sensibilità e patrimoni culturali che, pur sviluppatisi in territori lontani, possono dialogare attraverso la musica, la danza, le tradizioni popolari e la socialità.

In un momento storico nel quale le distanze geografiche sono sempre più facilmente superabili, ma quelle culturali rischiano talvolta di diventare nuove barriere, iniziative come “Mosaico” assumono quindi anche un significato ideologico preciso: la cultura e la conoscenza reciproca possono essere strumenti di pace, dialogo e costruzione di una comunità internazionale più consapevole. Portare a Sangiano gruppi provenienti da altri Paesi significa permettere ai cittadini di incontrare direttamente persone, storie e tradizioni diverse, superando stereotipi e semplificazioni e costruendo rapporti basati sulla conoscenza.

“Credo che il valore più profondo di questa manifestazione sia proprio quello di mettere in relazione persone e comunità attraverso ciò che appartiene alla loro storia e alla loro identità – dichiara il sindaco di Sangiano, Matteo Marchesi –. Il folklore non è soltanto spettacolo: è memoria, cultura, appartenenza e, allo stesso tempo, capacità di aprirsi agli altri. L’incontro tra la nostra comunità e quella paraguayana, così come con le altre delegazioni internazionali, dimostra che culture diverse, e in particolare culture che condividono importanti radici latine, possono riconoscersi reciprocamente e costruire un dialogo fatto di valori, tradizioni e umanità. Credo che anche una piccola comunità come Sangiano possa dare il proprio contributo alla costruzione di una cultura dell’incontro e della pace. Accogliere significa conoscere, conoscere significa comprendere e comprendere significa creare le condizioni per stare insieme meglio”.

Particolarmente ricco sarà il programma organizzato a Sangiano nella giornata di venerdì 28 agosto. A partire dalle 18.30, Via Besozzi e la via principale del centro saranno chiuse al traffico per lasciare spazio a un’isola pedonale animata da bancarelle e stand espositivi, messi gratuitamente a disposizione di hobbisti e commercianti di Sangiano. Sarà inoltre aperta Villa Fantoni, dove la Pro Loco offrirà 33 buoni pasto destinati agli ospiti della manifestazione.

Il momento centrale della serata sarà alle 21.00, nel parcheggio del Comune, con l’esibizione del gruppo folklorico serbo Prvi Partizan, che porterà a Sangiano musica, danze e tradizioni della Serbia. A seguire, lungo le vie del centro, saranno proposti piccoli momenti musicali e occasioni di condivisione con la partecipazione di attori e realtà del territorio, per trasformare l’intero paese in un luogo di festa e incontro. Un ulteriore appuntamento è previsto per sabato 29 agosto, quando alle 15.30, presso Villa Fantoni, si terrà l’incontro “Racconti delle tradizioni del Paraguay”, un’occasione per conoscere più da vicino la storia, la cultura e le tradizioni della delegazione ospite. Alle 17.00 seguirà un evento musicale sempre presso Villa Fantoni.

“Questa iniziativa è il risultato di un grande lavoro collettivo – aggiunge il sindaco Marchesi – e desidero ringraziare tutti coloro che, a vario titolo, stanno contribuendo alla sua realizzazione. Un ringraziamento particolare va all’Ufficio Affari Generali del Comune, che insieme ad alcuni amministratori sta seguendo l’organizzazione con grande impegno, coordinando le diverse esigenze e facendo in modo che l’accoglienza dei nostri ospiti e tutti gli appuntamenti possano svolgersi nel migliore dei modi. Ringrazio la Protezione Civile provinciale e quella comunale, la Pro Loco, Pasticceria del Duca, Polleria Contini, Casa Bernardi e Fiorista “Peri”, gli hobbisti, le realtà culturali, gli artisti e tutti i cittadini che stanno mettendo a disposizione tempo, energie e disponibilità. Il piccolo cadeau offerto dal Fiorista “Peri”, così come la disponibilità di chi contribuisce ai pasti e all’accoglienza, sono gesti che raccontano bene lo spirito con cui Sangiano vuole vivere questo appuntamento. È proprio questa partecipazione a rendere autentico il significato del Festival”. Sangiano si prepara dunque a vivere alcuni giorni nei quali il folklore diventerà occasione di incontro e il paese stesso sarà protagonista di un’esperienza di apertura internazionale. Un “mosaico”, appunto, nel quale ogni popolo mantiene i propri colori, le proprie tradizioni e la propria identità, ma contribuisce insieme agli altri alla costruzione di un’immagine più grande e condivisa.

Per informazioni: Ufficio Affari Generali – Comune di Sangiano Email: affarigenerali@comune.sangiano.va.it Sito ufficiale del Festival: www.festivalmosaico.it