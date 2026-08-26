Sangiano saluta il mese di agosto con il Summer Party a Villa Fantoni

Pro Loco Sangiano saluta il mese di agosto con il Summer Party, un nuovo format, una serata di festa in Villa Fantoni che, oltre al tradizionale stand gastronomico proporrà musica live con la tribute band “Tutto in una notte”, tributo a Vasco, Ligabue e Max Pezzali.

Sulla scia del Festival del Folklore (che farà tappa a Sangiano il 28 agosto con l’esibizione del gruppo proveniente dalla Serbia), il Summer Party si apre sabato 29 agosto alle 15.30 con i racconti del gruppo del Paraguay.

L’apertura ufficiale della festa è per le 19 con l’apertura dello stand gastronomico. Alle 21, si terrà l’esibizione della tribute band: due ore di musica live a ripercorrere i grandi successi dei tre cantautori italiani. «Siamo carichi, abbiamo voglia di divertimento, di stare insieme. Questa volta abbiamo voluto osare e proporre qualcosa di diverso, sperando di incontrare oltre al nostro solito meraviglioso seguito, anche un pubblico nuovo. Venite a ballare e cantare con noi! Naturalmente vi aspettiamo a cena, con le specialità del nostro stand gastronomico», spiega Tatiana, presidente Pro Loco Sangiano.

“Quest’anno non siamo riusciti a proporre la Notte Rosa per per motivi organizzativi e di tempo con le tradizionali bancarelle lungo le vie; abbiamo optato per qualcosa di più contenuto in Villa Fantoni che speriamo sia comunque attrattivo e possa divertirvi. Vi aspettiamo!», sottolinea Rudy Cusati, Vice Presidente Pro Loco Sangiano.

Una nuova avventura per la Pro Loco Sangiano, che vi aspetta sabato 29 agosto a partire dalle 16 in Villa Fantoni a Sangiano. In caso di maltempo l’evento sarà annullato.

Per info proloco.sangiano@gmail.com

Per aggiornamenti: Facebook: Pro Loco Sangiano – Instagram: prolocosangiano.