“Sant’Alessandro Burger Party”, una domenica di festa all’oratorio di Mozzate
Domenica 30 agosto il programma prenderà il via alle 16 con gonfiabili, zucchero filato e crêpes, per proseguire con yoga, aperitivo, dj set, esibizioni sportive e concerto
Una domenica di fine estate tra musica dal vivo, cucina, attività per bambini, yoga ed esibizioni sportive. Domenica 30 agosto l’oratorio di Mozzate propone il “Sant’Alessandro Burger Party”, una giornata di festa organizzata nell’ambito della festa patronale dalla Comunità pastorale con un programma che prenderà il via alle 16 e proseguirà fino a sera.
Dal pomeriggio gonfiabili, yoga e aperitivo
La festa inizierà alle 16 con gonfiabili, zucchero filato e crêpes, una proposta pensata in particolare per bambini e famiglie.
Alle 18 sarà invece il momento dell’Hatha Yoga con Marta, mentre alle 18.30 prenderà il via l’aperitivo accompagnato da un dj set.
Alle 20 sono inoltre previste le esibizioni di Acrogym EOS.
Burger e cucina aperta dalle 19
Uno dei protagonisti della giornata sarà il cibo. La cucina aprirà alle 19 con tre burger speciali: il “Carbonaro”, il “Porcello” con pulled pork e il “Destriero” con sfilacci di equino.
Durante la festa saranno inoltre disponibili panini con würstel o salamella, patatine fritte e birra.
In serata il concerto dei Van Hoert
A chiudere il programma sarà la musica dal vivo. Dalle 21.30 saliranno sul palco i Van Hoert, per accompagnare con il loro concerto la parte conclusiva della festa.
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