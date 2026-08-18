Sant’Ambrogio in Strada 2026 non ci sarà
La decisione è arrivata con una nota ufficiale degli organizzatori storici dopo le anticipazioni dei mesi scorsi. Al vaglio una nuova formula per il 2027
La conferma ufficiale è arrivata con una nota rivolta alla comunità: l’edizione 2026 di “Sant’Ambrogio in Strada“, la festa di rione nata nel 2017, non si terrà. L’anticipazione era già emersa nelle scorse settimane per bocca di Stefano Morandini, presidente dell’Associazione I Santambrogini, durante le tappe del tour nei quartieri “Cosa Sarà”.
A chiarire la situazione sono stati gli stessi promotori attraverso un messaggio pubblico indirizzato ai residenti e ai frequentatori della manifestazione.
Le motivazioni dello stop
«Nonostante il successo degli anni passati e, ci teniamo a sottolinearlo, una volontà e un supporto ancora maggiore da parte del Comune per quest’anno, l’associazione che negli ultimi anni ha preso in affidamento la Festa ha deciso di non proseguire questa ormai sentita e amata tradizione del nostro rione, rinunciando al contributo dell’Amministrazione, di ovvia e vitale importanza al fine della realizzazione dell’iniziativa. Siamo consapevoli che molte persone che leggeranno proveranno rabbia / indignazione / tristezza e vorrebbero saperne di più, ma a parte che non c’è più di questo da dover spiegare, volevamo comunque rassicurarvi sul fatto che chi ha ideato questo evento nell’ormai lontano 2017 è al lavoro per trovare una giusta formula che consenta di riproporre Sant’Ambrogio in Strada (nel 2027?) e tornare magari anche con una nuova veste, tante novità, e tanto tanto più in grande», si legge nella nota pubblicata sui social.
Il lavoro per il rientro nel 2027
Gli ideatori storici della manifestazione, attiva dal 2017, hanno specificato che lo stop non rappresenta un addio definitivo. Il gruppo fondatore è infatti al lavoro per riprogettare l’evento in vista del 2027, con l’obiettivo di individuare una nuova formula organizzativa e un format rinnovato per riportare la festa nel rione.
TAG ARTICOLO
La community di VareseNews
Loro ne fanno già parte
Ultimi commenti
principe.rosso su Fontana al Corriere torna a parlare della necessità di un cambio di passo nella Lega
principe.rosso su Sicurezza a Gallarate, Dall’Igna replica ai gruppi di Vannacci: “La campagna elettorale è già iniziata”
Felice su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
principe.rosso su Il governo sospende Schengen, a Malpensa scattano i controlli sui voli dalla Spagna
Felice su Il vero pericolo non è il bosco. È chi lo abbandona
Bustocco-71 su "Davvero è necessario asfaltare la ciclabile della valle Olona?"
Accedi o registrati per commentare questo articolo.
L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.