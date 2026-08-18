Sant’Ambrogio in Strada 2026 non ci sarà

La conferma ufficiale è arrivata con una nota rivolta alla comunità: l’edizione 2026 di “Sant’Ambrogio in Strada“, la festa di rione nata nel 2017, non si terrà. L’anticipazione era già emersa nelle scorse settimane per bocca di Stefano Morandini, presidente dell’Associazione I Santambrogini, durante le tappe del tour nei quartieri “Cosa Sarà”.

A chiarire la situazione sono stati gli stessi promotori attraverso un messaggio pubblico indirizzato ai residenti e ai frequentatori della manifestazione.

Le motivazioni dello stop

«Nonostante il successo degli anni passati e, ci teniamo a sottolinearlo, una volontà e un supporto ancora maggiore da parte del Comune per quest’anno, l’associazione che negli ultimi anni ha preso in affidamento la Festa ha deciso di non proseguire questa ormai sentita e amata tradizione del nostro rione, rinunciando al contributo dell’Amministrazione, di ovvia e vitale importanza al fine della realizzazione dell’iniziativa. Siamo consapevoli che molte persone che leggeranno proveranno rabbia / indignazione / tristezza e vorrebbero saperne di più, ma a parte che non c’è più di questo da dover spiegare, volevamo comunque rassicurarvi sul fatto che chi ha ideato questo evento nell’ormai lontano 2017 è al lavoro per trovare una giusta formula che consenta di riproporre Sant’Ambrogio in Strada (nel 2027?) e tornare magari anche con una nuova veste, tante novità, e tanto tanto più in grande», si legge nella nota pubblicata sui social.

Il lavoro per il rientro nel 2027

Gli ideatori storici della manifestazione, attiva dal 2017, hanno specificato che lo stop non rappresenta un addio definitivo. Il gruppo fondatore è infatti al lavoro per riprogettare l’evento in vista del 2027, con l’obiettivo di individuare una nuova formula organizzativa e un format rinnovato per riportare la festa nel rione.