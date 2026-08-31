Saronno accoglie la Madonna che scioglie i nodi: novena e festa con la tradizione dei “nodi”
Dalla novena al falò finale dei messaggi di preghiera: il programma delle celebrazioni al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli
È stato il Chiostro del Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno ad accogliere i numerosi fedeli e pellegrini giunti in città in occasione dell’arrivo della statua della Madonna che scioglie i nodi. Un’affluenza straordinaria che ha riempito l’edificio sacro ben prima dell’inizio della funzione solenne.
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Il programma delle celebrazioni devozionali entrerà nel vivo a partire da sabato 19 settembre con l’avvio della Novena. Ogni giorno, alle ore 17.15, si terranno l’esposizione della statua e la recita del Santo Rosario, seguite alle ore 18.00 dalla Santa Messa con la supplica e la tradizionale consegna delle proprie intenzioni e “nodi” personali.
Il culmine delle celebrazioni si toccherà lunedì 28 settembre con la Festa della Madonna dei Nodi. Il momento di preghiera inizierà alle 17.15 con il Rosario e la consacrazione a Maria, seguito alle 18.00 dall’ultima Messa solenne e dalla raccolta finale delle preghiere. Al termine della funzione spirituale, nel Chiostro del Santuario, si svolgerà il caratteristico rito del “Falò dei nodi”, in cui le preghiere scritte consegnate dai fedeli durante i giorni di festa verranno tradizionalmente bruciate.
IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE
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