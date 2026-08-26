Saronno celebra Carlo Acutis con quattro giorni di preghiera nel primo anniversario della canonizzazione
Dal 4 al 7 settembre il Santuario della Beata Vergine dei Miracoli propone un programma speciale con Messe, Rosario, reliquie e intenzioni di preghiera dedicate a Carlo Acutis
Quattro giorni di celebrazioni, preghiere e incontri al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno per ricordare il primo anniversario della canonizzazione di Carlo Acutis. Da venerdì 4 a lunedì 7 settembre il tradizionale appuntamento estivo di “R-Estate con Acutis a Saronno” si amplia con un triduo e una celebrazione speciale proprio nel giorno dell’anniversario.
Durante l’estate, ogni prima domenica del mese il Santuario accoglie infatti numerosi fedeli per l’iniziativa dedicata ad Acutis, durante la quale vengono portate all’altare le intenzioni di preghiera raccolte attraverso la “cassetta della posta” di Carlo Acutis e anche via email da tutta Italia.
Quattro giorni, quattro temi dedicati ad Acutis
Il programma sarà scandito da quattro temi: venerdì 4 settembre “Santo del giorno d’oggi”, sabato 5 “Santo dei giovani”, domenica 6 “Santo dei miracoli” e lunedì 7 “Il nostro Santo!”.
Venerdì, domenica e lunedì il programma prevede alle 17.25 l’esposizione della reliquia e la recita del Rosario, seguite alle 18 dalla Messa con l’affidamento delle intenzioni di preghiera.
Nella serata di lunedì 7 settembre, per chi lo desidera, sarà inoltre possibile ricevere una benedizione personale e partecipare al bacio della reliquia di san Carlo Acutis.
Sabato l’incontro tra Frassati e Acutis
Sabato 5 settembre il Santuario dedicherà invece un approfondimento al tema della santità dei giovani, mettendo idealmente in dialogo Pier Giorgio Frassati e Carlo Acutis.
Alle 16.30 è prevista una conferenza di Luca Rolandi, giornalista e autore del libro “Piergiorgio Frassati e la politica”. Alle 17.25 seguiranno l’esposizione solenne delle reliquie dei due santi e il Rosario.
Alle 18 sarà celebrata la Messa e, al termine, chi lo desidera potrà ricevere una benedizione personale e partecipare al bacio della reliquia di san Pier Giorgio Frassati.
Le intenzioni di preghiera da tutta Italia
Come avviene durante gli appuntamenti estivi di “R-Estate con Acutis a Saronno”, i fedeli possono continuare a inviare le proprie intenzioni di preghiera, che vengono poi affidate durante le celebrazioni.
Le richieste possono essere lasciate direttamente alla “cassetta della posta” dedicata a Carlo Acutis oppure inviate all’indirizzo email preghiere.santuariosaronno@outlook.it.
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