Saronno, convocato il Consiglio: tra i temi il rogo dell’8 luglio alla Rodari e il futuro del giornale comunale
Seduta straordinaria martedì 1° settembre alle 20.30: tra i temi il riconoscimento del debito fuori bilancio per l'incendio alla scuola Rodari e due mozioni delle opposizioni su "Saronno Sette" e partecipazione
Il Consiglio comunale di Saronno si riunirà in seduta straordinaria martedì 1° settembre alle 20.30, in Sala Vanelli. Cinque i punti all’ordine del giorno, dopo la consueta approvazione del verbale della seduta precedente.
Il primo tema di rilievo riguarda gli interventi d’urgenza che si sono resi necessari in seguito all’incendio dell’8 luglio scorso alla nuova Scuola Rodari: l’aula sarà chiamata a deliberare sul riconoscimento del relativo debito fuori bilancio.
Si passerà poi alla nomina dei componenti del Comitato di Partecipazione, previsto dal Regolamento per la gestione degli asili nido comunali.
Il Consiglio discuterà quindi due mozioni presentate dai gruppi di minoranza. La prima, a firma dei consiglieri di Forza Italia – PPE chiede la revisione del progetto editoriale legato alla soppressione di “Saronno Sette” e l’istituzione di un giornale della città definito pluralista, partecipato e trasparente.
La seconda mozione, presentata dalla consigliera di Obiettivo Saronno Novella Ciceroni, propone l’avvio di un percorso partecipativo nei quartieri della città e l’istituzione, nel prossimo Documento Unico di Programmazione, di un fondo dedicato al bilancio partecipativo.
La seduta è pubblica: la cittadinanza è invitata ad assistere in presenza in Sala Vanelli, in piazza Santuario 7, oppure a seguirla in diretta streaming sul canale Youtube del Comune di Saronno, all’indirizzo https://www.youtube.com/@Comune_di_Saronno.
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