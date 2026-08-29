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Saronno/Tradate

Saronno riabbraccia la Madonna che scioglie i nodi: al Santuario torna il rito dei fazzoletti bianchi

Sabato 29 agosto l'accoglienza del simulacro sul piazzale con lo sventolio dei fazzoletti bianchi. La statua rimarrà esposta per tutto il mese in vista della novena e del tradizionale falò

Generico 24 Aug 2026

Torna al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno la statua della Madonna che scioglie i nodi. Sabato 29 agosto è previsto il rientro del simulacro con un programma che prende il via alle 17:25 sul piazzale con l’accoglienza festosa, a cui seguiranno alle 17:30 la recita del Santo Rosario e alle 18:00 la Santa Messa con la supplica a Maria.

Ad accompagnare l’arrivo della statua sarà il gesto dello sventolio dei fazzoletti bianchi, già resi disponibili in sacrestia. Un segno rituale ricco di richiami simbolici: dall’accoglienza calorosa e il senso di unità tra i fedeli, al gesto di consolazione per affidare le sofferenze personali, fino al richiamo alla purezza e alla devozione al Cuore Immacolato di Maria. Un omaggio che si richiama anche alla tradizione di Fatima e al gesto compiuto nel 2017 da Papa Francesco, da sempre attento al valore della pietà popolare.

L’iniziativa, giunta al quarto anno consecutivo con una partecipazione in costante crescita, vedrà l’esposizione della statua presso l’altare di Sant’Anna per l’intero mese di settembre. L’appuntamento fa da apripista alla Novena in programma dal 17 al 27 settembre, mentre lunedì 28 settembre si rinnoverà nel Chiostro il tradizionale “Falò dei nodi”. A questo proposito, dal 29 agosto i fedeli potranno deporre nel cestino ai piedi della statua le proprie intenzioni di preghiera elaborate unicamente con spago, stoffa o carta, evitando materiali in plastica destinati a essere bruciati.

Parallelamente alle celebrazioni morali, il Santuario prosegue l’offerta di ritiri e percorsi spirituali rivolti a gruppi, parrocchie e famiglie. Tra le proposte figurano l’itinerario artistico-religioso “Da storia e arte a vita e Vangelo”, il percorso devozionale in cinque tappe “I 5 passi del Pellegrino” partendo dal Chiostro e la “Via Acutis”, un cammino in 14 tappe pensato per i ragazzi degli oratori e le famiglie. Per prenotazioni e informazioni è attiva la casella di posta elettronica segreteriamadonnasaronno@gmail.com.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026
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