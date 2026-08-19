Saronno ricorda la peste del 1576: al Santuario la Messa per Maria Regina e l’inizio del percorso per il 450° del Voto
Sabato 22 agosto la celebrazione con la collocazione del Cuore d'Oro sulla statua della Madonna e la consegna della "medaglia miracolosa". Prende il via un triennio di anniversari storici per la comunità saronnese
Unisce la memoria liturgica alla storia cittadina la celebrazione in programma sabato 22 agosto al Santuario della Beata Vergine dei Miracoli di Saronno. In occasione della festa di Maria Regina, la comunità si prepara a ricordare i 450 anni dall’inizio dell’epidemia di peste del 1576, avviando contestualmente un cammino di memoria che culminerà nei prossimi anni.
Il programma e il rito del Cuore d’Oro
I momenti di preghiera si apriranno alle 17:30 con la recita del Rosario del Cuore Immacolato di Maria, a cui seguirà alle 18:00 la Santa Messa solenne. Al termine della celebrazione si rinnoverà il gesto simbolico della collocazione del “Cuore d’Oro” sulla statua della Madonna. Durante l’appuntamento, i Cavalieri dell’Immacolata di san Massimiliano Kolbe provvederanno alla distribuzione della “medaglia miracolosa” ai fedeli presenti.
La giornata del 22 agosto raccoglie diversi significati: originariamente legata alla memoria del Cuore Immacolato di Maria (estesa a tutta la Chiesa nel 1944 da Papa Pio XII), dal 1970 la data è stata destinata alla Regalità di Maria e segna tradizionalmente la chiusura dell’Ottava dell’Assunta, festa patronale del Santuario.
Il valore storico del 22 agosto per Saronno
Per la città di Saronno la data si intreccia direttamente con gli avvenimenti del 1576. Il 22 agosto di quell’anno rappresentò l’ultimo giorno prima che nel borgo venisse diagnosticata la cosiddetta “peste di san Carlo”. Il morbo venne poi debellato, secondo la tradizione, per intercessione della Beata Vergine il 25 marzo 1577, portando i cittadini a formulare ufficialmente il loro Voto il successivo 23 maggio.
La ricorrenza di quest’anno apre una sequenza di appuntamenti storici che accompagneranno il Santuario per il prossimo triennio:
24 marzo 1577-2027: il ricordo della fiducia e della liberazione dal male.
23 maggio 1577-2027: il 450° anniversario della solenne promessa e del Voto alla Madonna dei Miracoli.
25 marzo 1578-2028: la memoria del primo adempimento del Voto cittadino.
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