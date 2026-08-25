Scacchi e Scala 40 sotto le stelle: doppio torneo al Parco Burghè di Rovellasca

Sabato 29 agosto il Parco Burghè di Rovellasca ospiterà una serata dedicata agli appassionati di giochi e strategia. Dalle 21 il circolo scacchistico La Ruota del Cavallo propone due tornei in contemporanea: uno di scacchi e uno di Scala 40.

L’appuntamento è in programma nell’area dell’ex campo da calcio del Parco Burghè. Una serata pensata per chi vuole concludere il periodo delle vacanze mettendosi alla prova tra scacchi e carte.

Per gli appassionati della scacchiera è previsto un torneo Open Semilampo articolato in cinque turni, con partite da 12 minuti. In contemporanea si disputerà il torneo di Scala 40.

Per entrambi i tornei saranno premiati i primi tre giocatori della classifica finale, che riceveranno una medaglia.

L’iniziativa è organizzata dal circolo scacchistico La Ruota del Cavallo e si rivolge sia ai giocatori più esperti sia a chi vuole semplicemente trascorrere una serata estiva all’insegna del gioco e del piacere di stare in compagnia.

Per informazioni e iscrizioni è possibile contattare La Ruota del Cavallo all’indirizzo email laruotadelcavallo@gmail.com