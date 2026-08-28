Varese News

Varese Laghi

Scontro frontale a Valganna in via Roma: due feriti e traffico in tilt

L'incidente è avvenuto venerdì sera sulla statale. Soccorsi in azione e corsi degli autobus cancellati o in forte ritardo

Generico 24 Aug 2026

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 28 agosto a Valganna. Intorno alle 19:43, due vetture si sono scontrate frontalmente lungo via Roma, all’altezza del civico 5. (Foto pubblicata da Autolinee Varesine)

L’impatto ha fatto scattare immediatamente i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri di Luino per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza il tratto stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, tra cui un uomo di 57 anni. Un’ambulanza ha provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale di Circolo di Varese.

Intorno alle 21:20 i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine erano ancora al lavoro sull’arteria stradale per completare i rilievi e rimuovere i veicoli incidentati. L’intervento ha provocato forti rallentamenti alla circolazione della zona.

L’incidente ha avuto conseguenze anche sul trasporto pubblico locale. Autolinee Varesine, l’azienda che gestisce i collegamenti in bus nel territorio, ha informato l’utenza con una nota ufficiale: «A causa dell’ennesimo incidente sulla Statale della Valganna, oggi venerdì 28 agosto la corsa delle 20.25 da Varese per Luino e Ponte Tresa partirà con forte ritardo. La corsa delle 20.25 da Luino non può essere effettuata».

Tutti gli eventi

di settembre  a Materia

Via Confalonieri, 5 - Castronno
Redazione VareseNews
redazione@varesenews.it

Noi della redazione di VareseNews crediamo che una buona informazione contribuisca a migliorare la vita di tutti. Ogni giorno lavoriamo cercando di stimolare curiosità e spirito critico.

Abbonati a VareseNews
Pubblicato il 28 Agosto 2026
Leggi i commenti

TAG ARTICOLO

Commenti

L'email è richiesta ma non verrà mostrata ai visitatori. Il contenuto di questo commento esprime il pensiero dell'autore e non rappresenta la linea editoriale di VareseNews.it, che rimane autonoma e indipendente. I messaggi inclusi nei commenti non sono testi giornalistici, ma post inviati dai singoli lettori che possono essere automaticamente pubblicati senza filtro preventivo. I commenti che includano uno o più link a siti esterni verranno rimossi in automatico dal sistema.

La community di VareseNews

Loro ne fanno già parte
    Ultimi commenti

    Vuoi leggere VareseNews senza pubblicità?
    Diventa un nostro sostenitore!



    Sostienici!


    Oppure disabilita l'Adblock per continuare a leggere le nostre notizie.