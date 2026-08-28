Scontro frontale a Valganna in via Roma: due feriti e traffico in tilt

Un violento incidente stradale si è verificato nella serata di venerdì 28 agosto a Valganna. Intorno alle 19:43, due vetture si sono scontrate frontalmente lungo via Roma, all’altezza del civico 5. (Foto pubblicata da Autolinee Varesine)

L’impatto ha fatto scattare immediatamente i soccorsi del 118. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Varese e i Carabinieri di Luino per effettuare i rilievi e mettere in sicurezza il tratto stradale. Nel sinistro sono rimaste coinvolte due persone, tra cui un uomo di 57 anni. Un’ambulanza ha provveduto al trasporto dei feriti all’ospedale di Circolo di Varese.

Intorno alle 21:20 i mezzi di emergenza e le forze dell’ordine erano ancora al lavoro sull’arteria stradale per completare i rilievi e rimuovere i veicoli incidentati. L’intervento ha provocato forti rallentamenti alla circolazione della zona.

L’incidente ha avuto conseguenze anche sul trasporto pubblico locale. Autolinee Varesine, l’azienda che gestisce i collegamenti in bus nel territorio, ha informato l’utenza con una nota ufficiale: «A causa dell’ennesimo incidente sulla Statale della Valganna, oggi venerdì 28 agosto la corsa delle 20.25 da Varese per Luino e Ponte Tresa partirà con forte ritardo. La corsa delle 20.25 da Luino non può essere effettuata».