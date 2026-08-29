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Saronno/Tradate

Scontro tra auto e moto lungo la Varesina a Castiglione Olona: soccorso un 41enne

Scontro al vaglio delle forze dell'ordine lungo la SP233 a Castiglione Olona. Soccorso un uomo di 41 anni dai mezzi dell'emergenza e dalla Polizia Locale

Generico 24 Aug 2026

Incidente stradale nella tarda mattinata lungo la Strada Provinciale 233 “Varesina”, nel territorio comunale di Castiglione Olona. Intorno alle 12:36 di sabato 29 agosto si è verificato uno scontro che ha visto coinvolte un’automobile e una motocicletta.

Nell’impatto è rimasto coinvolto un uomo di 41 anni. La centrale operativa della SOREU Laghi ha inviato sul posto i mezzi di soccorso per prestare le prime cure all’infortunato e valutarne le condizioni.

Per la gestione della viabilità e i rilievi legati al sinistro sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale unitamente ai Carabinieri della Compagnia di Saronno, al lavoro per ricostruire la dinamica esatta dell’accaduto e ripristinare la circolazione lungo la arteria provinciale.

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Pubblicato il 29 Agosto 2026
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