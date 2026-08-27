Scuola, nominate le reggenze per l’anno 2026/2027: l’elenco completo dei dirigenti negli istituti del Varesotto
Dall'Ufficio Scolastico Regionale sono stati pubblicati gli incarichi di reggenza per l'anno scolastico 2026/2027: ecco il quadro completo dei dirigenti scolastici assegnati alle scuole della provincia di Varese, inclusa la guida del Liceo Classico Cairoli
L’Ufficio Scolastico Regionale ha reso noti i nominativi dei dirigenti scolastici assegnati alle reggenze per l’anno scolastico 2026/2027 nella provincia di Varese. La misura garantisce la continuità amministrativa e didattica negli istituti comprensivi e negli istituti superiori del territorio rimasti privi di presidenza titolare (i dirigenti “titolari” sono stati nominati nelle scorse settimane).
Nominati i nuovi dirigenti scolastici per gli istituti della provincia di Varese
Tra i provvedimenti spicca l’assegnazione temporanea alla guida del Liceo Classico “Ernesto Cairoli” di Varese, affidato a Walter Fiorentino dal 1° settembre al 31 dicembre 2026.
Di seguito la mappa completa delle reggenze assegnate nei comuni della provincia:
Castronno (I.C. “E. De Amicis”): Fausta Zibetti (annuale)
Lonate Ceppino (I.C. “S. D’Acquisto”): Santo D’Angelo (annuale)
Marchirolo (I.C. “Giovanni XXIII”): Natale Bevacqua (annuale)
Mesenzana (I.C. “D. Zuretti”): Maria Mazza (annuale)
Porto Ceresio (I.C. “E. Fermi”): Lucia Rossella Magistro (dal 01/09/2026 al 15/11/2026)
Solbiate Arno (I.C. “Galvaligi”): Saveria Viviana Conti (dal 01/09/2026 al 31/12/2026)
Tradate (I.C. “Galileo Galilei”): Angelina Coppola (annuale)
Varese (Liceo Classico “Ernesto Cairoli”): Walter Fiorentino (dal 01/09/2026 al 31/12/2026)
Vedano Olona (I.C. “S. Pellico”): Alessandra Napolano (annuale)
Vergiate (I.C. Vergiate): Ilva Maria Cocchetti (annuale)
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