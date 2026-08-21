Sedicenne trovato con oltre 50 grammi di hashish, un bilancino e contanti nascosti nei calzini: denunciato a Luino
L'intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Luino all'interno di un parco cittadino, dove l'atteggiamento sospetto e nervoso di un gruppo di giovani alla vista della pattuglia ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti
I controlli della Guardia di Finanza nei luoghi di aggregazione giovanile hanno portato alla denuncia di un ragazzo di 16 anni sorpreso con un quantitativo di droga pronto per la vendita. L’intervento è stato condotto dai militari della Compagnia di Luino all’interno di un parco cittadino, dove l’atteggiamento sospetto e nervoso di un gruppo di giovani alla vista della pattuglia ha spinto le Fiamme Gialle ad approfondire gli accertamenti.
L’attenzione dei finanzieri si è concentrata in particolare su due ragazzi fidanzati. A seguito dei controlli, il sedicenne è stato trovato in possesso di 56,71 grammi di hashish, divisi in tre panetti, insieme a un bilancino di precisione e a una somma di denaro contante suddivisa in banconote di vario taglio. I contanti, che il giovane aveva nascosto all’interno dei calzini, sono stati considerati il probabile provento dell’attività di spaccio.
Sia la sostanza stupefacente sia il materiale da confezionamento e il denaro sono stati posti sotto sequestro. Al termine delle operazioni di rito, il minorenne è stato denunciato a piede libero per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio (ai sensi dell’articolo 73 del D.P.R. 309/1990) e, su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica per i Minorenni di Milano, è stato riaffidato ai propri genitori.
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