Sei corse nel martedì delle Bettole: il clou è il Premio Vivorga

Martedì sera in pista a Varese: il 18 agosto al Varese Park Racecourse, ovvero all’ippodromo Le Bettole si disputa la settima sessione di corse del programma estivo, con sei gare in programma a partire dalle 20,20 e con il clou rappresentato dal Premio Vivorga, handicap di Classe 4 con ben 12 cavalli al via e con la possibilità di effettuare la Tris Quarté Quinté.

Il “Vivorga” ha un montepremi di 13.200 euro e si disputa sulla pista in sabbia sulla distanza dei 2.150 metri; il capofila – dal punto di vista del peso – sarà Rouge affidato ad Andrea Deias che dovrà vedersela con un nutrito gruppo di rivali a partire da Kinkawa (Nicola Pinna) e Blue Raincoat (Giada Arnese) freschi di vittoria alle Bettole o Bye Bye Sensazione (Ivan Rossi), sempre in agguato.

La serata varesina prenderà il via con il Premio Lino Oldrini (reclamare) sui 1.500 metri in erba per proseguire con il Premio Walid, handicap per cavalli di 3 anni e oltre impegnati sulla pista in sabbia per 1.950 metri. In sella amazzoni e gentlemen. Si sale di livello con la terza corsa, il Premio Gianclemente Terzaghi, handicap di Classe 3 con montepremi di 11mila euro sui 1.500 metri; Satori (Mario Sanna) ha qualità ma anche un peso rilevante da gestire contro i più leggeri Song for Europe (Mario Sanna) o Padre Daniele (Alberto Berton).

La quarta corsa sarà il Premio Alex Piombo (1.600 metri su erba) con otto cavalli al via: Priestess (con Andrea Deias) e Maston (Dario Vargiu) partono con i favori ma anche con un peso importante. Se il già citato Vivorga sarà il clou intorno alle 22,35, toccherà al Premio Luciano Arcari (vendere) chiudere l’appuntamento con un confronto sui 2.15o metri tra cavalli per tre anni e oltre.