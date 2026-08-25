Sei giorni di appuntamenti a Carnago per la Festa Patronale della Madonna dei Miracoli

Dal 9 al 14 settembre torna a Carnago la Festa Patronale della Madonna dei Miracoli, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità. Il programma alterna momenti di preghiera e riflessione a iniziative culturali, musica, gastronomia e attività dedicate alle famiglie.

La manifestazione si aprirà con il triduo di preparazione nella chiesa parrocchiale. Mercoledì 9 settembre alle 21 sono in programma adorazione e confessioni; giovedì 10 settembre, sempre alle 21, la Celebrazione della Parola curata da don Massimiliano Scandroglio; venerdì 11 settembre una serata di riflessione, preghiera e letture accompagnate dalla musica dal vivo del maestro R. Colombo.

Sabato 12 settembre, dalle 14.30, aprirà il mercatino degli oggetti religiosi, che resterà attivo fino a lunedì 14 settembre. Alle 16 prenderà il via il torneo di calcio organizzato dall’OSGB Carnago. Dopo la messa vigiliare delle 17.30, alle 18.30 apriranno il banco di beneficenza e lo stand gastronomico con risottata e gnocco fritto.

La serata proseguirà alle 21.30 con il 35° Palio dei Rioni, dedicato quest’anno al “Trivial Carnago”, mentre alle 22.30 spazio alla musica live degli Squank con un repertorio blues, rock e funk.

Domenica 13 settembre alle 10.30 la messa solenne sarà presieduta da don Alberto Corti. Al termine è prevista la benedizione delle autovetture. Nel pomeriggio, alle 15.30, il sagrato della chiesa ospiterà la rievocazione storica La voce degli ultimi di M. M. De Rinaldis, con la regia di S. Bochicchio, accompagnata dall’omaggio alla Madonna dei Miracoli con il Pane del Perdono.

Dalle 16.30 saranno presenti gonfiabili e zucchero filato per i più piccoli, mentre alle 17.30 andrà in scena lo spettacolo di giocoleria Il cappellaio matto. Dalle 18.30 aperitivo con gnocco fritto e spritz e, dalle 19, stand gastronomico con pizzoccheri su prenotazione entro giovedì 10 settembre. La giornata si concluderà con la musica dei The Vaskers, tra canzoni italiane e internazionali.

Lunedì 14 settembre alle 10.30 la celebrazione eucaristica sarà presieduta da don Marco Cozzi. Il momento più atteso è in programma alle 20.45 con la processione del simulacro della Madonna dei Miracoli, guidata dall’arcivescovo di Milano, monsignor Mario Delpini. Alle 22.30 l’estrazione dei premi della lotteria chiuderà la festa.