“Senza l’extralberghiero la provincia non reggerebbe i grandi eventi”: il bilancio di BBVarese

Un’estate partita a marce alterne, caratterizzata da caldo record e prenotazioni sottodata, ma chiusa con un deciso “pienone” tra la fine di luglio e le ultime settimane di agosto. Con il volgere al termine della stagione estiva, l’Associazione BBVarese traccia un primo bilancio del turismo nel Varesotto, in attesa delle rilevazioni ufficiali, rivendicando la centralità delle strutture ricettive diffuse.

A trainare le presenze sul territorio è la ricca programmazione di appuntamenti sportivi internazionali: dalla 105ª Tre Valli Varesine con le sue gare collegate (la 6ª Women’s Race e la 10ª Gran Fondo), ai 74° Campionati Italiani Assoluti di Canottaggio a Sedile Fisso e l’Insubria Rowing Cup (con oltre 600 atleti impegnati tra Corgeno, Porto Ceresio, Travedona Monate, Luino e Germignaga), fino al Master Cyclo-Cross World Championship all’Ippodromo e alla Varese City Run di fine ottobre. Di fronte a questo calendario, l’associazione solleva una riflessione politica e gestionale. «I B&B, le case vacanza e le locazioni turistiche non imprenditoriali rappresentano l’ossatura della ricettività diffusa sul nostro territorio — dichiara il presidente di BBVarese, Alfredo Dal Ferro —. Non parliamo di grandi strutture concentrate unicamente nelle zone a più alta speculazione, ma di una rete capillare presente in ogni angolo della provincia».

I numeri del settore in provincia

A conferma del peso del comparto, l’associazione cita i dati regionali aggiornati a febbraio 2026: Totale provincia: l’extralberghiero rappresenta il 96,1% delle strutture totali (3.371 su 3.506), il 56,1% delle camere (8.228 su 14.675) e il 65,5% dei posti letto complessivi (24.251 su 37.046). Nei principali Comuni: a Varese l’extralberghiero costituisce il 92% delle strutture (253), a Busto Arsizio il 97% (180), a Gallarate il 98% (159), a Somma Lombardo il 93% (130) e a Saronno il 92% (88). In centri come Samarate e Malnate la quota raggiunge il 100%.

Le richieste alle istituzioni

Secondo BBVarese, il settore garantisce risorse ai Comuni tramite l’imposta di soggiorno e stimola la riqualificazione immobiliare. Per questo il presidente Dal Ferro chiede un cambio di passo agli amministratori locali e regionali: «Ai nostri operatori non servono soltanto nuovi obblighi regolamentari, né tantomeno maggiorazioni su IMU e TARI. È tempo che le istituzioni prevedano bandi e finanziamenti dedicati anche al settore non imprenditoriale, sfruttando a pieno le opportunità offerte dai regolamenti europei».