Vigili del fuoco impegnati a Cassano Magnago, Busto e Varese per placare tre diversi roghi

Tre diversi roghi a breve distanza di tempo l’uno dall’altro hanno richiesto una serie di uscite consecutive per le squadre del comando provinciale dei vigili del fuoco nella serata di martedì 18 agosto.

Il primo degli interventi è stato a Busto Arsizio, dove alle 20:30 i soccorritori si sono diretti in via Monte Nero a causa di un principio di incendio che ha interessato la vegetazione rampicante su un muro di un’abitazione. Gli operatori, giunti sul posto con un’autopompa e un’autobotte, hanno domato le fiamme e hanno evitato che si propagassero al tetto e all’interno dell’edificio. Non si sono registrati feriti.

Pochi minuti dopo, alle 20:40, i mezzi si sono spostati nel comune di Cassano Magnago per un evento in via Gasparoli. All’interno dell’ecocentro comunale si è verificato l’incendio di alcuni scarti di vegetazione ammassati dentro un container. Gli operatori sono arrivati con un fuoristrada dotato di modulo antincendio e un’autobotte, hanno spento il fuoco e hanno bonificato l’intera area.

L’ultimo episodio si è verificato alle 22:30 nel comune di Varese, in via Astico, per l’incendio di un’autovettura. La squadra giunta sul posto con un’autopompa ha estinto le fiamme e ha messo in sicurezza il veicolo. La donna alla guida si è messa al sicuro in autonomia prima di ricevere l’assistenza dell’equipaggio di un’ambulanza intervenuta in supporto.