Sere FAI d’Estate 2026: a Varese e Casalzuigno le ultime serate tra stelle, arte e natura

Proseguono fino a metà settembre gli appuntamenti con le Sere FAI d’Estate 2026, la rassegna promossa dal Fondo per l’Ambiente Italiano ETS che in tutta Italia permette di scoprire oltre 30 Beni storici e paesaggistici sotto una luce del tutto speciale, prolungando gli orari di apertura fino alla sera. Nella prima settimana di settembre l’attenzione si concentra in provincia di Varese, dove due dimore storiche di primo piano come Villa Panza nel capoluogo e Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno si preparano a ospitare visite guidate, laboratori floreali, aperitivi e osservazioni astronomiche.

I martedì sera al parco di Villa Panza

A Varese l’appuntamento estivo con le aperture serali prosegue ogni martedì fino all’8 settembre. A Villa Panza i visitatori possono passeggiare nel parco storico, partecipare alle attività per bambini o prendere parte ai percorsi tematici curati dagli esperti del verde. Ogni serata offre la possibilità di abbinare l’esplorazione del giardino alla visita della collezione permanente e della mostra temporanea “Josef Albers. Meditations”.

Per completare l’esperienza, è possibile rilassarsi all’aperto con l’aperitivo a cura del Ristorante Luce, accompagnato da una diffusione musicale di sottofondo che trasforma il parco in un luogo di pausa e condivisione.

Esplorazioni botaniche e incontri letterari

I prossimi appuntamenti nella dimora varesina propongono due momenti distinti dedicati alla natura e alla lettura del paesaggio. Martedì 1 settembre è in programma “Osservare, raccogliere, comporre”, un percorso condotto dai giardinieri del Bene alla scoperta di forme, colori e profumi degli alberi secolari e delle aiuole, che si concluderà con un laboratorio per realizzare la propria composizione floreale.

Martedì 8 settembre si terrà invece “Il tempo del giardino”, un incontro con il naturalista e giardiniere Pietro Bruni. Dopo una passeggiata guidata tra le piante, l’autore presenterà il suo volume omonimo, un manuale pratico pensato per riscoprire un approccio consapevole e sostenibile alla cura del verde.

Gli astri protagonisti a Casalzuigno

Spostandosi in Valcuvia, la scenografica cornice di Villa Della Porta Bozzolo a Casalzuigno aprirà le sue porte sabato 5 settembre per la rassegna “Astronomi per una notte”. In collaborazione con l’Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli e con il patrocinio del Comune di Casalzuigno, la serata offrirà a tutti gli appassionati un’osservazione guidata del cielo stellato direttamente dal parco della dimora.

Astrofili e curiosi potranno scrutare da vicino i dettagli della volta celeste, con la Luna e i pianeti che verranno proiettati in tempo reale su un grande schermo per consentire a tutti i presenti di seguire la visione.