“Servono aree attrezzate per i cani guida negli aeroporti”: l’appello di UICI Lombardia e l’evento di settembre a Milano

L’Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ETS-APS (UICI) della Lombardia riaccende i riflettori sui servizi di accoglienza negli scali aeroportuali regionali. L’associazione rimarca come negli aeroporti lombardi manchino tuttora veri e propri spazi attrezzati dedicati ai cani guida per persone non vedenti e agli animali da compagnia in transito.

Se da un lato l’UICI prende atto dell’introduzione provvisoria di kit con tappetini assorbenti in alcune “Sale Amiche”, dall’altro sottolinea come tali soluzioni di emergenza non possano sostituire aree dedicate, pulite ed efficienti, sul modello di quanto già realizzato all’aeroporto di Roma Fiumicino o in diversi hub internazionali. «Non intendiamo sollevare polemiche — spiega Silvano Stefanoni, presidente di UICI Lombardia —, ma chiediamo che alle rassicurazioni seguano i fatti. Il cane guida è un compagno di autonomia indispensabile e merita spazi adeguati. La Lombardia ha le competenze per diventare un modello di incisività e civiltà».

Per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sui diritti e sull’accesso alle strutture pubbliche, il Consiglio Regionale Lombardo UICI, in collaborazione con la Sezione Territoriale di Milano e la Fondazione Cani Guida Lions di Limbiate, ha organizzato un incontro in occasione della Giornata Nazionale del Cane Guida.

L’iniziativa si terrà mercoledì 16 settembre 2026 a Milano con il seguente programma:

Ore 9.30: Ritrovo dei partecipanti in Piazza Città di Lombardia.

Ore 10.00: Incontro istituzionale, saluti delle autorità presenti e testimonianze dirette di persone non vedenti.

Ore 11.30: Presentazione e dimostrazione pratica sul lavoro dei cani guida con simulazioni a cura della Scuola Cani Guida dei Lions di Limbiate.

Ore 12.30: Passeggiata finale da Piazza Città di Lombardia fino alla sede dell’Istituto dei Ciechi di Milano, seguita da un momento conviviale.