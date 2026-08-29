Sesto Calende, Forza Italia: “Il problema non sono i rilievi della Corte dei conti ma come sono stati raccontati”

“Il problema non sono i rilievi. È come li hanno raccontati”. La delibera della Corte dei conti sui rendiconti del Comune di Sesto Calende, depositata il 7 agosto, ha acceso una discussione che nelle ultime ore si è spostata dai documenti tecnici alla politica locale e ai social network. Il testo dei magistrati contabili, che analizza le annualità dal 2019 al 2025 e reso pubblico dall’assessore al bilancio Giorgio Circosta, evidenzia infatti alcune criticità nella gestione finanziaria dell’ente. Nelle 31 pagine redatte nel documento si parla infatti di tardiva approvazione dei rendiconti (2019-2023), ricorso all’anticipazione di tesoreria (negli anni 2019, 2020, 2024 e 2025), residui attivi vetusti e irregolarità negli accertamenti delle entrate in conto capitale. Una ricostruzione che abbiamo pubblicato ieri, con il quadro dell’istruttoria avviata nel 2022 e chiusa quest’estate. Il titolo iniziale del nostro articolo riprendeva proprio la dicitura ufficiale della delibera (“Irregolarità della gestione finanziaria”), virgolettato poi sostituito per evitare che il linguaggio tecnico utilizzato dalla Corte dei conti venisse mal interpretato o inteso come un giudizio politico.

Nel frattempo la discussione pubblica si è spostati anche sui social network e si è concentrata su toni definitivi da Forza Italia “molto più drastici” rispetto alla realtà dei fatti. Per questo motivo, la sezione azzurra di Sesto Calende ha diffuso un comunicato per ridimensionare l’allarme e contestare la narrazione che si è creata attorno alla delibera. Forza Italia, che ha espresso il sindaco e l’assessore al bilancio nel mandato tra il 2019 e il 2024, sottolinea che la Corte non parla di dissesto né di predissesto, tanto meno trasmette atti alla Procura e non rileva sperperi o spese irregolari: le criticità riguardano procedure e tempistiche, non l’uso delle risorse pubbliche.

Forza Italia critica in particolare l’atteggiamento della maggioranza attuale, che nel commentare la notizia ha parlato di “criticità che vengono da lontano”. Una formula che, secondo la sezione azzurra, lascerebbe intendere responsabilità esclusivamente delle amministrazioni precedenti, senza ricordare che la delibera esamina anche gli esercizi 2024 e 2025, anni in cui la gestione è già cambiata. “Chi amministra oggi avrebbe potuto dirlo con la stessa chiarezza con cui ha ricordato le responsabilità altrui”, scrivono.

Pubblichiamo qui in calce il comunicato stampa completo:

Corte dei conti: il problema non sono i rilievi. È come li hanno raccontati.

Nella mattinata di oggi, a seguito della diffusione della delibera della Corte dei conti sui rendiconti 2019-2025 di Sesto Calende, sono circolati sui social toni allarmistici difficili da giustificare leggendo il documento: la parola “bancarotta”, l’espressione “il provvedimento più severo degli ultimi cinquant’anni”. Vale la pena ricordare cosa dice davvero la delibera. La Corte accerta alcune criticità e invita il Comune a adottare i correttivi necessari: è la formula più mite tra quelle previste dalla magistratura contabile. Nessuna dichiarazione di dissesto né di predissesto, nessuna trasmissione alla Procura. Va inoltre precisato che nessuno dei rilievi riguarda spese irregolari, sperperi o un uso scorretto delle risorse pubbliche: sono criticità di gestione contabile e di tempistica, non accuse su come sono stati spesi i soldi dei cittadini. Nessuno, tra chi amministra oggi Sesto Calende, ha sentito il bisogno di correggere questi toni nel corso della giornata. Anzi, la lista civica di maggioranza ha scelto di pubblicare oggi stesso un post che parla di “criticità che vengono da lontano”. Un’espressione scelta con cura: abbastanza vaga da non dover indicare mai un anno, un’amministrazione, un responsabile preciso, e abbastanza suggestiva da lasciare a chiunque legga l’impressione che il problema non li riguardi. Non è così. Il periodo esaminato dalla Corte, lo dice la delibera stessa, comprende anche gli esercizi 2024 e 2025, la gestione attuale. Chi amministra oggi Sesto Calende avrebbe potuto dirlo con la stessa chiarezza con cui ha ricordato le responsabilità altrui. Ha scelto di non farlo, presentandosi implicitamente come chi “rafforza equilibrio, trasparenza e correttezza” ereditando i guai di altri, un’immagine che la stessa delibera, letta per intero, non conferma. Vale inoltre la pena ricordarlo per il futuro: la stessa Corte dei conti si riserva ulteriori verifiche sui rendiconti degli esercizi successivi. Da qui in avanti, quei controlli riguarderanno anni interamente di questa gestione. Se l’equilibrio, la trasparenza e la correttezza rivendicate oggi sono reali, i prossimi rendiconti lo dimostreranno da soli.

Forza Italia Sesto Calende.