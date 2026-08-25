Sesto Calende saluta don Luciano Andriolo e accoglie don Nicola Porcellini
Venerdì 28 agosto, in occasione delle celebrazioni per Sant'Agostino, la Comunità Pastorale si congeda dal sacerdote che inizierà un nuovo percorso al Romitaggio di Ghirla
La Comunità Pastorale Sant’Agostino di Sesto Calende si appresta a salutare il suo parrocco attuale, don Luciano Andriolo (nella foto). Venerdì 28 agosto, in occasione della memoria liturgica di Sant’Agostino, ci sarà il saluto al sacerdote che nel giugno scorso aveva annunciato la volontà di lasciare l’incarico attraverso una lettera ai fedeli.
Dal mese di settembre don Luciano inizierà un nuovo percorso, spostandosi al Romitaggio di Ghirla in Valganna e mettendosi a disposizione della Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate di Varese per le celebrazioni liturgiche. Venerdì alle ore 20.45, nella Chiesa Prepositurale di San Bernardino sarà celebrata una messa solenne con la presenza del Vicario Episcopale della Zona Pastorale II di Varese, don Franco Gallivanone.
La celebrazione sarà motivo di saluto e di ringraziamento nei confronti del parroco uscente; nello stesso tempo Sesto Calende si prepara ad accogliere il suo sostituto, don Nicola Porcellini che l’Arcivescovo ha nominato responsabile della Comunità Pastorale”pro tempore”. Al termine della cerimonia è infine previsto un momento conviviale.
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