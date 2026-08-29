Sesto Calende saluta don Luciano Andriolo: «Spero di aver lasciato in voi la testimonianza di Gesù»
La Comunità Pastorale di Sesto Calende si è stretta attorno a don Luciano Andriolo nella Messa di commiato: il sacerdote continuerà il suo servizio al Romitaggio di Ghirla e a Varese
Nel giorno dedicato a Sant’Agostino, la Comunità Pastorale di Sesto Calende si è riunita per salutare don Luciano Andriolo, che ha guidato la parrocchia nel corso degli ultimi tre anni. La Celebrazione Eucaristica ha visto una numerosa partecipazione di fedeli e la presenza delle autorità civili e militari cittadine, tra cui la sindaca Elisabetta Giordani, il Comandante della Stazione dei Carabinieri e il Vice Comandante della Polizia Locale.
Alla funzione hanno concelebrato i sacerdoti della Comunità insieme al Vicario Episcopale di Varese, don Franco Gallivanone, e a don Nicola Porcellini, nuovo responsabile pro tempore della Comunità Pastorale. Durante la sua omelia, don Luciano ha condiviso con i presenti alcuni ricordi d’infanzia, esprimendo l’emozione del momento e rivolgendo un messaggio finale alla comunità: «Spero di aver lasciato in voi la testimonianza di Gesù». La celebrazione si è conclusa con un lungo applauso da parte dei presenti.
Per don Luciano si apre ora un nuovo capitolo: l’attività pastorale proseguirà presso il Romitaggio di Ghirla, in Valganna, e a supporto delle celebrazioni liturgiche nella Comunità Pastorale Sant’Antonio Abate di Varese.
Foto di Gianfranco Girardi
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