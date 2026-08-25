Sesto Calende, una ruota sgonfia e la “scorta” inaspettata: «Grazie per la gentilezza»
La parole di ringraziamento da parte di una nostra lettrice nei confronti di chi l'ha affiancata in auto avvisandola del guasto: "un esempio concreto di senso civico"
Ilaria viaggiava in auto nel pomeriggio di domenica 23 agosto verso Sesto Calende quando due persone l’hanno affiancata per avvertirla di un problema sul veicolo. (foto d’archivio)
La ruota dell’autovettura risultava del tutto priva di pressione e i due passanti, dei quali la donna non conosce il nome, hanno deciso di accompagnare la guidatrice fino al territorio comunale per garantire la sua sicurezza lungo il percorso.
La lettrice ha inviato una lettera alla redazione per esprimere la propria gratitudine verso i due automobilisti e condividere la testimonianza dell’episodio.
«Spett. Direttore, colgo l’occasione di questo spazio per ringraziare le due persone, di cui purtroppo non so il nome, che nel pomeriggio di domenica 23 agosto mi hanno letteralmente scortato fino a destinazione (comune di Sesto Calende) per segnalarmi che avevo un pneumatico completamente sgonfio» spiega Ilaria nella missiva. «È stato un gesto che mi ha colpito molto, per l’attenzione e la gentilezza mostrate. Grazie di nuovo, proprio un esempio concreto di senso civico».
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