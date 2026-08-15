Siccità sul Lago Maggiore, Sertori: “Accordo con la Svizzera fondamentale per sostenere l’agricoltura”

«Si tratta di un risultato importante che, insieme all’altro accordo che abbiamo fatto con Enel, ci consente di incrementare l’afflusso verso il Lago Maggiore contrastando l’abbassamento del lago». Così Massimo Sertori, assessore regionale agli Enti locali, Montagna, Risorse energetiche e Utilizzo della risorsa idrica, commenta l’intesa raggiunta nell’ambito del confronto tra Italia e Svizzera sulla situazione di emergenza idrica.

Nel corso della riunione dell’organo bilaterale composto da rappresentanti delle Regioni e dello Stato dei due Paesi, è stato infatti siglato un accordo che prevede il rilascio di 5 metri cubi al secondo di acqua aggiuntiva dalla Svizzera, attraverso l’alveo del fiume Toce, verso il Lago Maggiore.

Per l’assessore lombardo, il contributo straordinario concordato con le autorità elvetiche, unito all’intesa raggiunta con Enel per le centrali idroelettriche presenti sul Toce, rappresenta uno concreto per fronteggiare una fase particolarmente delicata sul fronte delle risorse idriche. «Questo – spiega Sartori – consente di incrementare l’afflusso verso il Lago Maggiore contrastando l’abbassamento del lago che in questo momento si trova a circa -45. Oggi l’erogazione dal Lago Maggiore è intorno ai 70 metri cubi al secondo. Con questi due interventi dovremmo riuscire a mantenerla costante almeno per altri dieci giorni», ha spiegato Sertori, sottolineando come il risultato sia particolarmente rilevante per la coltivazione del riso e per i territori della Lomellina, del Pavese e della Bassa Milanese.

L’assessore ha infine ringraziato «gli amici svizzeri» per la collaborazione, ribadendo l’impegno di Regione Lombardia nel contenere gli effetti della crisi idrica e nel limitare i danni che l’emergenza avrebbe potuto provocare al comparto agricolo.

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