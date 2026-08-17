Sicurezza, il Pd contro il dossier del Viminale: “Rispetto al 2022 i reati sono aumentati del 4,4%”

Il Partito Democratico contesta la lettura dei dati sulla sicurezza diffusi a Ferragosto dal Viminale e accusa il Governo di utilizzare le statistiche sulla criminalità in modo «propagandistico». A intervenire è Matteo Mauri, deputato e responsabile nazionale Sicurezza del Pd, che mette in discussione sia il confronto scelto dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi sia alcuni dei numeri presentati dal ministero.

«I dati diffusi dal Viminale sulla criminalità dimostrano esattamente il contrario di quello che ha dichiarato il ministro dell’Interno – sostiene Matteo Mauri, deputato e responsabile nazionale Sicurezza del Partito Democratico –. In questi anni di governo Meloni la criminalità è aumentata, non diminuita».

Il Pd: “Rispetto al 2022 i reati sono aumentati del 4,4%”

Mauri concentra la sua analisi sul confronto con il 2022, ultimo anno precedente all’insediamento del governo Meloni. Secondo l’esponente democratico, la riduzione dell’1,8% registrata nel 2025 rispetto al 2024 deve essere letta tenendo conto degli aumenti avvenuti nei due anni precedenti.

«La limitata riduzione annunciata del -1,8% del 2025 sul 2024 arriva dopo due anni consecutivi di aumento, che avevano portato complessivamente addirittura a un +6,4% dei crimini rispetto al 2022 – afferma Mauri –. Per cui la criminalità attuale non solo non è diminuita ma è addirittura aumentata del +4,4% rispetto a quella del 2022».

Il deputato ricorda quindi le posizioni assunte dal centrodestra quando si trovava all’opposizione, quando, sottolinea, «chi è oggi al Governo evocava continue emergenze con immancabili richieste di dimissione a raffica dei ministri di allora».

Mauri collega inoltre l’andamento dei reati alla percezione della sicurezza da parte dei cittadini. Citando dati Istat, sostiene che nel 2025 il senso di insicurezza sia arrivato al 27%, con un aumento di 5,1 punti rispetto all’ultimo anno precedente al governo Meloni.

La polemica sui dati del primo semestre 2026

La contestazione del Pd riguarda anche l’utilizzo dei dati relativi al primo semestre del 2026. Secondo Mauri, il Governo starebbe facendo ricorso a numeri ancora parziali per sostenere una riduzione della criminalità.

«Non potendo esibire dati soddisfacenti per il 2025 il Governo fa un’operazione spericolata – sostiene Mauri –. Prova a costruire la propria propaganda usando i dati parziali del primo semestre 2026, e lo fa anche ritoccando i numeri».

Il responsabile Sicurezza del Pd richiama quanto avvenuto con le anticipazioni relative al 2025: «Lo aveva fatto anche l’anno scorso, annunciando più volte cali dei reati nel 2025 poi drasticamente ridimensionati: dal -9% del 15 agosto al -2% di aprile, fino all’ancora più modesto -1,8% definitivo».

Mauri contesta i numeri utilizzati dal Viminale

La critica più dura riguarda il numero di reati attribuito al primo semestre del 2025. Mauri sostiene che il dato utilizzato dal Viminale nel confronto con il 2026 sia diverso da quello comunicato in precedenza dallo stesso ministero.

«Quest’anno però il Viminale supera se stesso, modificando addirittura i dati forniti in passato del primo semestre 2025 per poter presentare una riduzione più consistente quest’anno – afferma Mauri –: passando da 1.140.825 reati, dato fornito dal ministero per un’interrogazione al Senato del 12 febbraio 2026 e utilizzato in una pubblicazione del Censis, a 1.186.268».

Una differenza di oltre 45mila reati sulla quale il deputato chiede chiarimenti: «Non è accettabile che il Governo continui a giocare con i dati in un infinito gioco delle tre carte».

La richiesta: “I dati siano accessibili a tutti”

Secondo Mauri, il problema riguarda anche la possibilità per soggetti esterni al Governo di verificare e analizzare le statistiche utilizzate nel dibattito pubblico.

«Questo uso disinvolto delle statistiche sulla sicurezza crea un’inaccettabile asimmetria informativa tra chi esercita il potere e tutti gli altri soggetti, ai quali viene impedito il pieno accesso agli stessi dati – conclude il deputato del Pd –. Se il Governo utilizza pubblicamente, tanto più per fini propagandistici, dati non conosciuti deve renderli immediatamente disponibili, in forma integrale e facilmente consultabile, a forze politiche, studiosi, accademici e cittadini».

Mauri interviene infine anche sulle condizioni delle forze dell’ordine, sostenendo che tra il 2022 e il 2025 siano diminuiti sia gli organici sia il potere d’acquisto degli stipendi. In particolare, secondo il deputato democratico, la Polizia di Stato avrebbe oggi circa duemila agenti in meno, mentre gli aumenti ottenuti con gli ultimi due contratti sarebbero rimasti inferiori all’inflazione registrata nello stesso periodo.