Sorpresi dal maltempo, quattro turisti spagnoli bloccati sul Monte Colmegnone: intervento dei vigili del fuoco

Un violento temporale, abbattutosi nella serata di domenica 16 agosto sulla zona del Lario, ha reso necessari diversi interventi dei Vigili del Fuoco, tra recuperi in quota, una frana e soccorsi a imbarcazioni.

Il recupero sul Monte Colmegnone

Quattro turisti spagnoli sono rimasti bloccati sul Monte Colmegnone, nel territorio di Laglio, a causa del maltempo che ha investito l’area.

Per il loro recupero è intervenuto l’elicottero dei Vigili del Fuoco Drago 153, che ha operato in condizioni particolarmente difficili, al limite dell’operatività, tra forte vento e pioggia. Nonostante le avversità, l’equipaggio è riuscito a raggiungere e recuperare i quattro turisti, poi trasportati ad Argegno. Le persone, visibilmente impaurite per l’accaduto, sono risultate illese.

La frana a Premana

A seguito delle avverse condizioni meteorologiche e del passaggio di un intenso temporale, è stata segnalata una frana nel territorio del Comune di Premana, in provincia di Lecco. Per verificare l’estensione del dissesto e individuare eventuali ulteriori criticità è stato attivato l’Elinucleo Vigili del Fuoco di Malpensa (MXP), impegnato in un sorvolo dell’area interessata. Sul posto sono al lavoro anche squadre di terra dei Vigili del Fuoco, con l’invio di ulteriori risorse a supporto delle operazioni.

Soccorsi a imbarcazioni sul Lago a Lecco

Il maltempo ha inoltre causato diversi interventi di soccorso a imbarcazioni sul Lago di Lecco, per i quali sono state impegnate le squadre dei Vigili del Fuoco.