Sorteggi coppe europee: ecco tutte le avversarie delle italiane in Champions, Europa e Conference League
Delineati i quadri della fase a gironi delle coppe europee per i club italiani: l'Inter affronterà Liverpool e Real Madrid, mentre in Europa League e Conference scendono in campo Juve, Milan e Atalanta
Si sono completati i sorteggi per la fase a gironi delle tre principali competizioni UEFA. Dopo la definizione del calendario di Champions League, al Grimaldi Forum del Principato di Monaco sono stati estratti anche gli accoppiamenti per le squadre impegnate in Europa League e Conference League.
Di seguito il quadro completo degli incroci per tutte le compagini italiane coinvolte.
Champions League
Inter: in casa contro Liverpool, Bruges, Shakhtar Donetsk e Stoccarda; in trasferta contro Real Madrid, Borussia Dortmund, Feyenoord e Slovan Bratislava.
Roma: in casa affronterà Real Madrid, Sporting CP, Lille e Slovan Bratislava; fuori casa giocherà contro PSG, Manchester United, Fenerbahce e AEK Atene.
Napoli: in casa opposto ad Arsenal, Bruges, Bodø/Glimt e Viking; in trasferta sfiderà Manchester City, Porto, Villarreal e Sabah.
Como: in casa riceverà PSG, Manchester United, Lipsia e AEK Atene; in trasferta incrocerà Barcellona, Real Betis, Feyenoord e Lens.
Europa League
Juventus: Real Sociedad (casa), AZ Alkmaar (trasferta), Rennes (casa), Ferencváros (trasferta), Omonia Nicosia (casa), Celta Vigo (trasferta), NEC Nijmegen (casa), Hapoel Beer-Sheva (trasferta).
Milan: Benfica (casa), Olympiacos (trasferta), Ferencváros (casa), Salisburgo (trasferta), Sunderland (casa), Bournemouth (trasferta), Ararat-Armenia (casa), Levski Sofia (trasferta).
Conference League
Atalanta (qualificata dopo aver superato l’Hapoel Tel Aviv nei preliminari): Ajax (trasferta), Pafos (casa), Borac (trasferta), Kairat Almaty (casa), Riga (trasferta), Mjällby (casa).
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