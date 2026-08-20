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Sostegno alla pallanuoto agonistica: il Comune di Varese stanzia circa 120mila euro per la stagione 2026/2027

Approvato l'atto d'indirizzo di Giunta per coprire i costi degli spazi acqua nelle piscine di Varese e Ispra. L'obiettivo è evitare il "drop-out" sportivo in attesa del nuovo impianto nell'ex area Aermacchi

piscina Copelli Varese

Prosegue il piano di interventi del Comune di Varese per garantire la continuità dell’attività agonistica della pallanuoto giovanile e locale. A seguito della chiusura della piscina comunale “F. Fabiano” di via Copelli, avvenuta il 30 giugno 2025, la Giunta ha approvato una nuova deliberazione (n. 143 del 31 luglio 2026) per coprire direttamente gli extra-costi legati all’acquisto delle ore in corsia in altri impianti durante la stagione sportiva 2026/2027.

La misura ponte rimarrà attiva in attesa del nuovo impianto natatorio nell’ex area Aermacchi, la cui disponibilità è prevista entro dicembre 2027 nell’ambito del Programma Integrato di Intervento (PII).

Le strutture individuate e l’impegno economico

In seguito all’indagine di mercato condotta dall’Ufficio Sport, l’amministrazione ha individuato due strutture idonee per capienza e vicinanza geografica al capoluogo:

Robur Et Fides (Varese): previste 1.368 ore corsia complessive dal 15 settembre 2026 al 30 giugno 2027, al costo di 30,00 euro/ora (+ IVA), per un totale di 50.068,80 euro IVA inclusa.

Piscina Club Ispra (Ispra – gestita da Play Fitness Nuoto e Salute Ssd): previste 1.900 ore corsia al costo orario di 30,00 euro (+ IVA), per un totale di 69.540,00 euro IVA inclusa.

L’impegno di spesa complessivo ammonta a 119.608,80 euro (IVA inclusa), ripartito tra il bilancio 2026 (44.066,40 euro) e il bilancio 2027 (75.542,40 euro).

Requisiti per le società e avviso pubblico

Per accedere agli spazi acqua convenzionati, Palazzo Estense ha pubblicato un apposito avviso pubblico rivolto alle associazioni e società sportive dilettantistiche di pallanuoto con sede nel Comune di Varese. La condizione vincolante stabilita dall’atto d’indirizzo prevede che le società non applichino ai propri tesserati alcun costo d’iscrizione relativo alle ore acqua, coperte interamente dal Comune. I sodalizi dovranno dimostrare mediante documentazione giustificativa l’assenza di tali oneri a carico delle famiglie e dare informazione pubblica del sostegno finanziario ricevuto dall’ente comunale.

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Pubblicato il 20 Agosto 2026
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