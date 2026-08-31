Sostenibilità e teatro di comunità: a Busto Arsizio l’appuntamento con “Mi Rifiuto”

Il teatro di comunità approda a Busto Arsizio per trasformare un gesto quotidiano come la raccolta differenziata in una metafora sulle relazioni umane e sulla sostenibilità. Sabato 12 settembre 2026, alle ore 16.30, la Sala Monaco della Biblioteca Comunale ospiterà lo spettacolo “Mi Rifiuto”, una produzione firmata dal Collettivo teatrale Trame Comuni. L’appuntamento, patrocinato dall’Odv Dikuntu e dal Distretto Economia Solidale di Varese, propone un ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.

Tra i bidoni dell’isola ecologica

La vicenda si sviluppa attorno all’isola ecologica di un condominio, un luogo apparentemente ordinario dove si incrociano le storie di residenti molto diversi tra loro. Tra incontri, litigi, sguardi e giudizi reciproci, i personaggi si presentano ai bidoni per gettare i propri scarti. La narrazione mette in luce come, insieme a carta, plastica e vetro, le persone cerchino spesso di liberarsi di relazioni concluse, sogni dimenticati, vecchie abitudini o interi pezzi della propria vita.

L’ironia per parlare di sostenibilità

Attraverso un linguaggio ironico e accessibile, la rappresentazione utilizza il pretesto del riciclo per interrogarsi sui concetti di utile e inutile, su ciò che la società sceglie di recuperare o di scartare definitivamente. L’alternanza tra situazioni comiche, contesti surreali e spunti di riflessione accompagna gli spettatori verso una domanda diretta sul valore delle cose e delle azioni quotidiane.

Il teatro come spazio di partecipazione

Il progetto si inserisce nel percorso di Trame Comuni, realtà che impiega il teatro di comunità quale strumento di coinvolgimento e di analisi dei temi sociali e ambientali. L’iniziativa non intende offrire risposte precostituite, ma intende valorizzare l’esperienza teatrale per creare un punto di confronto aperto alla cittadinanza, stimolando una lettura diversa dei comportamenti individuali e del significato del concetto di rifiuto.